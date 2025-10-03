超市門口互動圖驚見「日韓大戰」！網友一看菲律賓喊：有亮點

有網友分享照片，家樂福超市驚見日本、韓國顧客上演「日韓大戰」，其他網友看了笑翻，更有十指出，亮點其實是「菲律賓」。（取自路上觀察學院）

各國不少超市、觀光景點近來流行在入口處放一塊牌子，讓旅客、顧客在代表自己國家的地圖區域貼上大頭針或貼紙標示，俗稱「顧客互動地圖」或「世界貼貼圖」。有網友分享照片說，在家樂福超市驚見日本、韓國顧客上演「日韓大戰」，其他網友看了笑翻，更有網友指出，亮點其實是「菲律賓」。

原PO今天在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片說，地點是台北市萬華區的家樂福桂林店。照片中可見，互動圖上方最大的區域留給了日本、韓國，而原本的白紙，紛紛被來自兩國的顧客以密密麻麻的貼紙拼貼成日本與韓國的國旗，原PO直呼：「日韓大戰越演越烈啊。」

請繼續往下閱讀...

此外，下方香港的部分則被貼成大大的兩個字母「HK」；菲律賓部分則隱隱看出被貼出一個「不雅圖案」。

文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言，「香港也不甘示弱，使出了『文字大法』」、「桂林店的外國觀光客不是普通的多」、「雖然不想承認，但是韓國壓倒性的勝利」、「10幾年前在桂林店打工就超多韓國客」。

另外，大量網友指出菲律賓有「亮點」，留言說，「菲律賓？？？」、「菲律賓不要以為你打碼就不知道你貼什麼」、「是我眼花了還是菲律賓的看起來比較特別？」、「菲律賓想採取不同的策略」、「菲律賓有一條不可名狀之物」、「菲律賓www」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法