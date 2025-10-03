重陽節前夕 彰化市長林世賢曝敬老大利多

彰化市長林世賢為102歲的張起龍掛上金鎖片。（記者湯世名攝）

九九重陽節前夕，彰化市公所今天（3日）舉行重陽敬老系列活動記者會，市長林世賢除提前向長者賀節外，並宣布敬老的大利多政策，將廣設具長照功能的社區聯合活動中心，讓長者能儘量到住家附近的活動中心「就地日間安養」，非不得已不必非到長者視如畏途的安養院不可。

彰化市目前百歲人瑞共有42位，70歲以上長者3萬922位。林世賢就任7年多來，不僅建設增加社會福利不減，財政結餘更逐年遽增，現已累計結餘近20億元，較剛上任結餘的7億7千萬元成長近3倍；他並宣布，為善用結餘款，將斥資2億多元，再增設5處具長照功能的社區聯合活動中心。

今天的重陽敬老系列活動記者會，邀請高齡102歲的人瑞張起龍先生、魏林鴛鴦女士；結婚滿60年的鑽石婚伉儷有吳連源與吳林淑夫婦、王進福與王黄秀灼夫婦；以及結婚50年的金婚伉儷張啓暉與魏淑眞夫婦、陳坤得與陳黄麗美夫婦到場接受公所的祝福。林世賢為張起龍、魏林鴛鴦等2位百歲人瑞掛上金鎖片，同時對出席的4對鑽石婚、金婚的伉儷們獻上祝福，祝福這些長者健康快樂。

今年的重陽節，市公所為全市42位百歲人瑞準備金鎖片，也為3萬922位70歲以上的長者準備重陽敬老禮金500元，共支出1546萬1000元。重陽敬老禮金的發放方式，有2萬3288位長輩選擇採匯款，7634位選擇領取現金，於16日起在各里指定地點發放。

記者會現場進行社區舞蹈。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢今天宣布政策大利多。（記者湯世名攝）

