    首頁 > 生活

    台南東山國小學童食米教育 手作五行麻糬拜土地公祝壽

    2025/10/03 15:26 記者楊金城／台南報導
    東山國小食米教育製作五行麻糬，有5種顏色。（學校提供）

    東山國小食米教育製作五行麻糬，有5種顏色。（學校提供）

    農曆8月15日中秋也是土地公的神誕日，台南市東山國小學校結合農糧署食米學園計畫，今天（3日）舉辦「五行麻糬手作課程」，讓學童在揉糯米製作麻糬的過程中，傳承傳統米食文化，並到學校旁的東勢角福德祠拜土地公祝壽，感謝福德正神的庇佑。

    在烘培師傅盧秋安的指導下，學生化身小小麻糬師傅，運用5大在地農產東山咖啡、火龍果、南瓜、蜂蜜、翠綠蔬果，將代表「金、木、水、火、土」的五行食材特色揉入美味的麻糬中，從搓揉到包餡，製作5種顏色麻糬，也藉以行銷東山農產特色有創意。

    隨後由學生代表將親手做好的五行麻糬向東勢角福德祠的土地公祝壽。中秋拜土地公，不僅象徵祈求平安順遂，更有「黏錢、黏好運」的寓意。麻糬的黏性，傳達了把好運牢牢黏住的祝福，也讓家人、社區與學校緊緊連結在一起。

    「我最喜歡黑色麻糬，因為裡面有東山的咖啡」，六年級生翁欣蔓說。家長會長李育強說，東山國小自推動食農教育以來，每年都結合食米課程，由師生親手製作麻糬來為福德正神祝壽，傳承東山在地傳統文化，很有教育意義。

    校長魏稚恩表示，五行麻糬課程結合東山農產與拜土地公的習俗，不僅讓孩子感受到社區的溫暖，也深化了對米食文化的理解與傳承；學校期盼透過食米教育，將在地特色融入課程，讓文化學習更貼近生活。

    學生製作五行麻糬。（學校提供）

    學生製作五行麻糬。（學校提供）

    台南東山國小食米教育製作五行麻糬拜土地公。（學校提供）

    台南東山國小食米教育製作五行麻糬拜土地公。（學校提供）

    東山國小師生代表帶著親手做好的五行麻糬，向東勢角福德祠的土地公祝壽。（學校提供）

    東山國小師生代表帶著親手做好的五行麻糬，向東勢角福德祠的土地公祝壽。（學校提供）

    東山國小食米教育製作五行麻糬，向東勢角福德祠的土地公祝壽。（學校提供）

    東山國小食米教育製作五行麻糬，向東勢角福德祠的土地公祝壽。（學校提供）

    熱門推播