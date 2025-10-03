到災區救災「怪手不見」 警方澄清「災民開去清淤泥」

傳聞有民眾開來救災的機具遭竊，後來警方證明為烏龍一場。（警方提供）

開著怪手、小山貓救災，竟然發生高價機具被偷開走？近日有民眾在網路留言表示「怪手不見」，引起不少討論，甚至還傳出有物資蟑螂偷或盜領救災物資。警方後來確認該部遺失機具其實是由鄰近災民暫時借用，約20分鐘後就歸還，並非竊案。警方呼籲鄉親不要急著轉傳或誤信未經查證的訊息，以免造成誤會。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，警方對於影響救災安全的狀況相當重視，清查後發現，傳出遭竊小怪手、小山貓是災民見到後開走清淤，使用20分鐘即歸還，警方仍即時派員釐清並會持續加強災區巡查，同時加大打擊不法的力度，確保災區秩序與安全。他也強調，警方會和鄉親一起守護社區，讓復原過程更安心。

請繼續往下閱讀...

再者，災區傳出有「物資蟑螂」，重複領取物資，甚至本身也非災民身分，管理資源者有些也是志工，就算物資已流入其手，發現以後也因無公權力、不知該如何處理。中央前進協調所總協調官、行政院政委季連成表示，將協調警方加派人力防制。

而事實上，近日中央又獲善心公司行號贊助到1500架高壓清洗機，單價就破萬元，也是目前最方便攜帶的物資中最高價者，如今正為如何防制救災器械被不肖人士領取走而頭痛，每架清洗機都是善心公司無償協助，在場又是十多位志工每天在倉庫拼裝好，因此更是防杜物資蟑螂重點，同時也會對領用者進行身分核實。

警方提醒，若民眾或知情人士掌握相關訊息，歡迎透過花蓮縣警察局粉絲專頁私訊、撥打110或分局電話通報，警方將立即派員處理。花蓮縣警察局也承諾，會持續守護災區安全，協助復原工作順利完成。

傳聞有民眾開來救災的機具遭竊，後來警方證明為烏龍一場。（警方提供）

每架高壓清洗機都是善心公司贊助、志工辛苦組裝而來。（民眾提供）

每架高壓清洗機都是善心公司贊助、志工辛苦組裝而來。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法