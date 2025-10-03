中央大學「半導體光電科技碩士班」明年開始招生

中央大學今日宣布，「半導體光電科技碩士班」將自115學年度（明年8月1日起）起正式招生。（中央大學提供）

國立中央大學今（3）日宣布，「半導體光電科技碩士班」將自115學年度（明年8月1日起）起正式招生。

中央大學指出，光電科學與工程學系長期在光電領域深耕，因應全球半導體光電科技的發展趨勢，並回應產業對前瞻科技人才的殷切需求，自115學年度起，原「照明與顯示科技碩士班」更名為「半導體光電科技碩士班」，115學年度首屆招生名額為甄試入學22名、考試入學8名，共計30名，在半導體光電科技的研究與教學上邁向新里程。

中央大學說明，光電系研究能量深厚，涵蓋薄膜光學、固態照明與人因科技、半導體光電元件、矽光子晶片、量子晶片、化合物半導體、有機半導體、液晶光電、顯示技術、全像術、光通訊、光學設計、雷射、生醫光學、微奈米光學、光電工程等多元領域，此次更名，不僅代表課程與研究方向的升級與聚焦，更體現該系結合半導體與光電科技、強化跨領域整合的目的。

系主任鄭恪亭表示，半導體光電科技是全球科技發展的關鍵領域，碩士班更名後，將更精確反映學術研究與課程設計的核心價值，並提升國際學術交流與能見度，透過與產業界的緊密合作，未來將持續訓練學生兼具學術研究與實務應用能力，進而強化他們的國際視野與競爭優勢；在課程規劃方面，將以「傅氏光學」、「晶體光學」、「矽光子學」及「光電半導體物理與元件」為核心必修課程，並依據不同領域開設多元選修課程，兼顧理論深度與前瞻應用，協助學生銜接未來產業趨勢。

中央大學表示，未來將持續整合校內外資源，拓展與國際學術機構及產業界的合作，「半導體光電科技碩士班」不僅培養學術研究的尖端能量，更為台灣半導體與光電產業注入創新動能，培育具備國際視野與跨域能力的專業人才。

