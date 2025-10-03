內湖休閒運動公園優化重啟 極限運動、共融遊具都納入

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府進行翻新優化，今（3日）舉辦重新啟用典禮。（衛工處提供）

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府進行翻新優化，今（3日）舉辦重新啟用典禮，設有極限運動場、抱石場、戲水池、共融式遊具及體健設施，讓各年齡層都能享受優質設施。

工務局衛生下水道工程處今舉辦啟用典禮，副市長李四川出席致詞指出，2004年他還在擔任衛工處長，就是他在這裡舉辦開幕，當時做極限運動場還被許多家長以危險為由投訴，不過這幾年風氣已經轉變，還有很多極限運動的國手在這邊訓練。

請繼續往下閱讀...

衛工處介紹，原先運動公園設施功能較為單一，市府編列8700萬餘元預算，自去年12月起動工改造，今年8月完工，優化工程包含極限運動場、抱石場、戲水池、共融式遊具及體健設施。

此外，也將拆除的舊鋪面磚再利用於石籠座椅基礎，將老舊RCP管創意改造成孩童遊戲設施；同時更新環境教育中心、優化廁所環境，並改善周邊舊宗路與河濱天橋人行道鋪面，提供長輩、孩童、身障族群共融環境。

衛工處補充，園區不僅提供多元運動與遊憩設施，更強調綠能與減碳理念，導入太陽能板、小型風力及水力發電設備，並運用污水處理廠再生水打造示範生態池，讓再生能源與環境教育融入市民日常生活。

李四川也建議，可以再增添與污水處理教育有關的互動式設備，更能吸引家長帶孩子來，達到寓教於樂。

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府進行翻新優化，今（3日）舉辦重新啟用典禮。（衛工處提供）

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府進行翻新優化，今（3日）舉辦重新啟用典禮。（衛工處提供）

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府進行翻新優化，今（3日）舉辦重新啟用典禮。（衛工處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法