    首頁 > 生活

    中秋烤肉用品、仙女棒如何垃圾分類 南市環保局教撇步

    2025/10/03 15:19 記者蔡文居／台南報導
    烤肉過後產生的垃圾該如何分類處理？南市環保局說，其中鋁箔紙、竹籤、刷具等屬一般垃圾，烤肉架、仙女棒則為資源回收物。（圖由南市府提供）

    中秋佳節許多民眾都會烤肉團聚，但烤肉過後常會產生不少垃圾，這些垃圾該如何分類處理？南市環保局教你簡單小撇步。其中鋁箔紙、竹籤、刷具等屬一般垃圾，烤肉架、仙女棒則為資源回收物。

    南市環保局表示，包括免洗筷、鋁箔紙、竹籤（需折斷）、刷具、玉米葉梗、海鮮殼、骨頭屬一般垃圾；免洗杯盤、飲料杯及烤肉夾、烤肉架、燃燒殆盡的仙女棒則為資源回收物，請先清洗再交給回收車。若有未吃完的食物，請瀝乾水份投入垃圾車後方廚餘桶。

    至於，烤肉用的木炭、火種是易燃物質，先前已造成多起垃圾車起火意外，務必要確認木炭及火種都完全熄滅，才裝進垃圾袋交給垃圾車，以免起火造成人員受傷或車輛損壞。若是使用卡式爐取代炭火燒烤，瓦斯罐，務必遵守「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收車回收」，千萬不能直接丟進垃圾車，以免發生爆炸或受傷風險。

    環保局表示，考量連假期間垃圾量增加，中秋期間維持正常清運，建議多使用環保餐具，也避免過度浪費食材，減少後續處理麻煩也省荷包。

