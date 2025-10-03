水袖翻飛、女史走讀、體驗當京劇演員 「新北女孩日」驚喜不斷

新北市社會局與新北市社區旅學關懷協會及新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會有資格舉辦「海光薪傳‧京彩女孩」分享會。（記者翁聿煌攝）

10月11日是「台灣女孩日」，新北市也將這天訂為「新北女孩日」，新北市社會局3日在淡水舉辦「2025台灣女孩日─新北女孩『海光薪傳‧京彩女孩』分享會」，透過文化走讀、戲曲展演體驗與實境闖關，引導兒少理解性別平等，勇敢探索多元發展的可能性。

此次活動由新北市社會局、新北市社區旅學關懷協會與新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會共同策劃，並邀請正德國中、淡水國中、淡水商工、恩友愛心協會及愛女孩關機國際協會參與。

社會局長李美珍表示，今年活動結合文化、歷史與藝術，安排「淡水女史走讀」，帶領孩子實地走訪海關碼頭、馬偕故居、女學堂及第一漁港等地，並設計解謎闖關，從故事中認識淡水歷史上勇敢的女性身影，進一步思考性別平等如何落實在生活。

其中，走訪地點選擇「淡水海關碼頭倉庫」，別具意義。新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，此地不僅是淡水港口歷史的重要見證，更是孕育京劇人才的文化搖籃，曾培育出魏海敏、王海波、沈海蓉、劉海苑、呂海琴等知名京劇名伶，展現女性在傳統藝術領域的專業與深遠影響。

展演環節中，由花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁老師帶來京劇演出，重現水袖、蹺功等身段之美，並邀請學生親身體驗服飾、唱腔與手勢，現場氣氛熱烈，孩子們熱情參與。

活動現場邀請參與者親身體驗京劇服裝、唱腔與呼吸道。（記者翁聿煌攝）

淡水女史走讀特別選擇「淡水海關碼頭倉庫」進行互動體驗。（記者翁聿煌攝）

