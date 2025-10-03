日本知名郵輪2高層來台踩線 希望規劃台日歷史情感航程

台灣港務公司總經理王錦榮（後排左2）赴日本招商，成功邀請嘉年華集團日本總裁堀川覺（後排中）及公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（後排右2）來台踩線。（台灣港務公司提供）

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，並推動台灣郵輪觀光，台灣港務公司力邀嘉年華集團日本總裁堀川覺及旗下「公主遊輪公司」港口營運總監鈴木宇夢到台灣踩線，因為他們都是具決策權的高層主管，能直接主導航線規劃，他們的初步心得是希望能設計融合「台日歷史連結與文化情感」的航程。

台灣港務公司表示，今年4月參加邁阿密國際郵輪展行銷台灣郵輪港口過程，得知公主遊輪公司將於2027年新增「藍寶石公主號」部署亞洲市場。因此，總經理王錦榮於5月及8月兩度率團前往東京拜會公主遊輪公司日本團隊，邀請高層來台踩線考察。

於是，嘉年華集團日本總裁堀川覺及公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢，安排9月29日來台，走訪台南、高雄、澎湖、台中等港口及主要觀光景點，預計10月4日結束。港務公司轉述堀川覺及鈴木宇夢的初步心得表示，希望未來能設計融合「台日歷史連結與文化情感」的航程，讓郵輪旅遊不僅是一段航程，更成為承載共同記憶與文化交流的旅程。

港務公司強調，隸屬嘉年華集團的公主遊輪長期深耕亞洲市場，目前旗下「鑽石公主號」以日本為母港經營，目前在歐美線的「藍寶石公主號」將於2027年回歸亞洲船隊，未來航程將更加多元。

嘉年華集團日本總裁堀川覺（左2）與公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（右2）參訪台南孔廟等台灣觀光景點。（台灣港務公司提供）

