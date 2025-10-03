為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本知名郵輪2高層來台踩線 希望規劃台日歷史情感航程

    2025/10/03 15:18 記者洪定宏／高雄報導
    台灣港務公司總經理王錦榮（後排左2）赴日本招商，成功邀請嘉年華集團日本總裁堀川覺（後排中）及公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（後排右2）來台踩線。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司總經理王錦榮（後排左2）赴日本招商，成功邀請嘉年華集團日本總裁堀川覺（後排中）及公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（後排右2）來台踩線。（台灣港務公司提供）

    為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，並推動台灣郵輪觀光，台灣港務公司力邀嘉年華集團日本總裁堀川覺及旗下「公主遊輪公司」港口營運總監鈴木宇夢到台灣踩線，因為他們都是具決策權的高層主管，能直接主導航線規劃，他們的初步心得是希望能設計融合「台日歷史連結與文化情感」的航程。

    台灣港務公司表示，今年4月參加邁阿密國際郵輪展行銷台灣郵輪港口過程，得知公主遊輪公司將於2027年新增「藍寶石公主號」部署亞洲市場。因此，總經理王錦榮於5月及8月兩度率團前往東京拜會公主遊輪公司日本團隊，邀請高層來台踩線考察。

    於是，嘉年華集團日本總裁堀川覺及公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢，安排9月29日來台，走訪台南、高雄、澎湖、台中等港口及主要觀光景點，預計10月4日結束。港務公司轉述堀川覺及鈴木宇夢的初步心得表示，希望未來能設計融合「台日歷史連結與文化情感」的航程，讓郵輪旅遊不僅是一段航程，更成為承載共同記憶與文化交流的旅程。

    港務公司強調，隸屬嘉年華集團的公主遊輪長期深耕亞洲市場，目前旗下「鑽石公主號」以日本為母港經營，目前在歐美線的「藍寶石公主號」將於2027年回歸亞洲船隊，未來航程將更加多元。

    嘉年華集團日本總裁堀川覺（左2）與公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（右2）參訪台南孔廟等台灣觀光景點。（台灣港務公司提供）

    嘉年華集團日本總裁堀川覺（左2）與公主遊輪公司港口營運總監鈴木宇夢（右2）參訪台南孔廟等台灣觀光景點。（台灣港務公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播