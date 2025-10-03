中秋連假 國3西濱北上匝道10/5、10/6中午起封閉

中秋節連假5、6日中午12點起，封閉國3西濱北上匝道，請用路人特別注意。（圖由苗栗縣警局提供）

因應明（4）日起一連3天的中秋節連假，苗栗縣轄內國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道（南向）均未實施高承載管制，請用路人善加利用；另外5及6日，每日中午12點至21點亦配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道管制措施，苗栗縣警察局已規劃警力在周邊道路實施交通疏導作為，另提供用路人改道替代路線參考。

苗栗縣警局提供用路人參考改道替代路線如下：

1、持續行駛台61線北上路段到達目的地。

請繼續往下閱讀...

2、行駛台61線（北上）匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道。

3、行駛台61線（北上）匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

根據交通部公路局中區養護工程分局分析去年所有連續假期交通流量，預估此次連假第1天，即4日上午10點至15點，台61線香山至竹南南向路段將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰每小時交通量達1萬6000車次，6日北返車流後龍至香山全日交通量更可能高達9000車次。

中區養護工程分局因而規劃台61線竹南至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣於管制時段調整行車管制號誌總週期270秒北上續進（其餘時段為總週期190秒北上續進），封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

另因應台61線竹南玄寶大橋（87至101公里）改建路段，竹南垃圾場平交路口提前於4日上午10點至21點封閉，並於台1己線、明勝路交岔路口及苗9線海寶社區活動中心平交道路口處（北向）派遣義交疏導交通，確保行車順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法