不搭也要被扣40元？ 消基會曝叫車平台「取消費」引爭議

消基會今天（3日）指出，各叫車平台設置的「取消費」制度已引發不少消費爭議，例如等待超過5分鐘後司機取消訂單，乘客因此被收取「取消費」，各大平台對「取消費」的規範各有不同，但普遍以「40元」為基本收費標準，呼籲主管機關提出明確規範。

自2013年Uber進入台灣市場以來，叫車平台如雨後春筍般興起。近期有消費者向消基會反映，搭乘Uber時司機未依指定地點停靠，而是停在對向車道或鄰近巷口。由於平台採用衛星定位，難免出現誤差，但系統仍會顯示「司機已抵達」，讓乘客在原地苦等。

消基會指出，若等待超過5分鐘後司機取消訂單，乘客因此被收取「取消費」。另有消費者指出，司機有時尚未抵達精確的上車地點，距離仍有20公尺，叫車App就已顯示「司機已抵達」並開始計算等候時間，讓乘客措手不及。消基會指出，更有案例顯示，司機原本告知需8分鐘才能抵達，卻提前4分鐘出現，並立即開始倒數等候時間，導致乘客難以及時反應並準確上車。

根據消基會查詢，LINE TAXI在客服中心「TAXI—付款方式與車資」的說明中指出，即使乘客抵達上車地點時已超過3分鐘而被司機取消訂單，但若最後仍搭上同一輛車，仍需支付取消費。

即便乘客事先告知駕駛會稍晚抵達，平台仍依規定收取費用。理由是基於交通法規與執法環境的考量，為避免駕駛因長時間停等而受罰，只要等待時間超過3分鐘，就會自動產生取消費。

消基會指出，即便消費者選擇自行取消訂單也難以避免糾紛，平台通常會立即扣取「取消費」，而當乘客欲提出申訴時多只能透過文字客服進行，處理速度緩慢且常見「罐頭式回覆」；更有平台會要求消費者自行舉證司機未到達指定地點，等於將舉證責任轉嫁給消費者，使其在爭議中處於不利地位。

消基會指出，目前取消費的設計涉及多項法律爭議，第一是消保法，因資訊揭露不足與顯失公平；第二是民法，權利義務的失衡，包括契約履行與違約責任和損害賠償原則；第三是道路交通管理相關法規，收費應符合主管機關規定。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說明，針對叫車平台和業者，六都直轄市主管機關為市政府、省轄縣市則由交通部公路局負責。她指出，各主管機關針對叫車平台收費標準須納入營業計畫書內，並經過主管機關審查。

她指出，本月初就已經有發文給各主管機關，要求審查營業計劃書的合理性，要去做檢視、要對消費者充分揭露，之後還會再要求各單位回覆檢視情況。

LINE GO業者表示，一向以保障乘客與司機的權益為首要原則。取消費制度的設立，是為了避免少數濫用叫車服務的情況，確保乘客能持續享有良好的乘車品質，同時保障司機投入的時間與成本。

目前LINE GO僅在車輛已經即將抵達或實際到達乘車地點，且因取消造成系統媒合司機所產生成本的情況下，才會向乘客收取取消費。所有相關收費規則皆已公開公告於官網，讓消費者事前即可清楚知悉。若消費者對取消費用或相關規範有任何疑問，皆可隨時聯繫LINE GO客服反應。

