緊跟凈零、AI趨勢 北市電動車技術教學中心揭牌

臺北市智慧電動車技術教學中心揭牌暨捐贈儀式，台北市長蔣萬安（左）參觀南港高工汽車工廠。（記者陳逸寬攝）

近年電動車產業迅速發展，因應此趨勢，台北市教育局於南港高工成立「台北市智慧電動車技術教學中心」，今（3日）揭牌啟用。北市教育局表示，市府投入逾7百萬元打造全國唯一汽機車雙專業技術教學中心。

台北市長蔣萬安表示，台北市目前光是純電動車就有2萬5000輛，是全台灣各縣市數量最多，而預估2030年，世界電動車銷售量會達2200萬輛，甚至更高，社會對於電動車領域專業人才非常巨大。南港高工2019年成立電動車技術教學中心，當時是以電動機車為主要的教學目標，此次智慧電動車技術教學中心，以原有電動車技術教學中心為基礎打造，成立全國唯一汽機車雙專業技術教學中心，更跨領域導入AI技術。

北市教育局介紹，此次技術教學中心升級，首先獲得納智捷汽車股份有限公司捐贈首款國產純電休旅車 LUXGEN n7，企業並投入課程、師資，也擬定相關認證制度，學校並添購AI智慧機器手臂車檢驗平台等設備，能透過AI深度學習模型，即時呈現精準檢測結果。

南港高工校長蕭為康指出，中心不僅與業者合作，更向下扎根，目前已有明湖國中、三民國中、萬華國中、懷生國中及南港高中接洽，辦理電動車初級保養與 AI 環車檢查系統體驗課程，透過參訪與實作，讓國中學生及早接觸綠能產業。

南港高工汽車科高二學生蔡宗諺、簡富錦接受媒體訪問表示，電動車、AI是世界的趨勢，導入AI科技之後，可以透過機械手臂更詳細檢測，也能發現人眼無法辨別的盲點，在效率上也大大提升，相信新的教學中心對未來升學、培養技能都大有幫助。

臺北市智慧電動車技術教學中心揭牌暨捐贈儀式，台北市長蔣萬安親自坐上電動機車體驗。（記者陳逸寬攝）

北市南港高工智慧電動車技術教學中心今揭牌，師生帶領市長蔣萬安體驗。（記者甘孟霖攝）

南港高工汽車科高二學生蔡宗諺表示，電動車、AI是世界的趨勢，導入AI科技之後，可以透過機械手臂更詳細檢測。（記者甘孟霖攝）

