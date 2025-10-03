日本開始嚴查免稅品？ 旅日達人林氏璧：低單價商品免驚

日前有旅客目擊前方乘客才刷完護照被海關嚴格檢查免稅品，對此旅日達人林氏璧表示，重點是高單價商品，藥妝店買到免稅的朋友可以安心；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

中秋連假不少國人會選擇赴日旅遊採買，近日有網友在社群平台分享目擊台灣遊客，才刷完護照就被海關嚴格檢查免稅品，直呼「日本政府終於開始嚴查了！」。對此，旅日達人林氏璧表示，喜歡在藥妝店買到退稅的朋友先不用擔心，日本海關沒有美國時間去檢查這些低售價的商品，重點是高價精品。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文分享，其實不少網友反映過類似情況，但是他們的共通點是「高單價精品」，且不是最近，十幾年前就有了，航空公司櫃檯人員根據海關給的名單，請旅客稍等並通知海關來複查。

林氏璧推測，那名刷完護照就有海關來查的旅客，是因為購買了高單價商品，不過這也讓他不禁懷疑，目前全部旅客免稅的紀錄都是線上可查，日本海關完全可以掌握這些買了大量高價免稅品的旅客名單，應該完全有能力可以在他們出日本之前直接攔截，為什麼前幾年還會發生這麼多逃漏稅的事件。

林氏璧說，更奇怪的是日本要為了這些逃漏稅行為，將在2026年11月開始全面改為機場才退稅，退稅方法複雜且繁多，疑惑明明可以簡單解決的事，為什麼需要大費周章改成全體外國人都在機場退稅？日後會怎麼更改檢查方式？如果跟現在一樣是採取「檢查高單價免稅商品」，現在就可以辦到，改成機場退稅的意義何在？

