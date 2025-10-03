一堆人不知道！南市圓形綠燈可左轉、左轉延長車道可前行

在設有左轉待轉延長車道的路口，左轉車輛於直行燈號亮起時，應往前行駛至延長車道等待左轉燈號，但很多駕駛人並不知道。（朱正軒提供）

台南市交通號誌及標線有關圓形綠燈可左轉、左轉延長車道可前行，但多數市民不知道，造成交通車流延遲滯留。台南市議員朱正軒今天質詢指出，許多駕駛仍對交通規則存在誤解，要求南市警察局可透過交通助理員與義交，加強宣導正確駕駛觀念，讓交通更順暢。

朱正軒指出，在路上常遇到很多駕駛人誤解交通規則，如圓形綠燈要「機會左轉」（沒有左轉箭頭綠燈）時應超出停止線；在設有左轉待轉延長車道的路口，左轉車輛於直行燈號亮起時，應往前行駛至延長車道等待左轉燈號。此舉可增加疏散左轉車流的效率，也改善左轉車回堵至直行車道的問題。

朱正軒說，台南市區道路的路幅小，直行車面要繞開左轉待轉車流更是困難重重。為此，南市持續新闢左轉附加車道並劃設左轉待轉延長車道，這不僅能增加左轉號誌燈亮起時能通過的車流量，更能降低左轉車輛回堵至直行車道的頻率。但許多民眾仍然不知道左轉待轉延長車道的意義，仍堅持停在原本的停止線待轉。

警察局長林國清表示，現行義交勤務已派光既有人力，會再爭取預算來加派人力，讓交通教育能到達現場、深入基層，避免錯誤習慣影響交通流暢與安全。

南市交通大隊表示，確實很多人不知道相關規則，這部分有待規劃管理單位，在道路設計及規劃上，透過多元管道加強宣導，否則全市相關路口非常多，在交通助理員及義交人數有限下，很難達到全面宣導。

南市議員朱正軒指許多駕駛仍對交通規則存在誤解，要求南市警察局加強宣導正確駕駛觀念，讓交通更順暢。（擷取自南市議會網站）

