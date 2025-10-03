為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中壢仁海宮建廟200週年 舉辦祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土大典

    2025/10/03 14:51 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（左3）出席中壢仁海宮祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左3）出席中壢仁海宮祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢仁海宮今舉辦「建廟200週年祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典」，醮區（主醮壇）工程預計1個月可完成，仁海宮董事長王介禧說，醮壇將展現宗教、文化、藝術之美，值得各界期待，至於慶典儀式則將於12月13日到17日登場。

    「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土典禮」由道長誦經啟奏上蒼並祈祝合境平安，桃園市長張善政、總統府副秘書長何志偉等人都出席，張善政說，仁海宮走過200年，如今已成為桃園重要的信仰中心，且於每次台灣遇上災禍時，都秉持媽祖慈悲精神，由王介禧等幹部發起捐款，給予有需要的民眾更多濟助；何志偉則說，他代表賴清德總統，前來感謝媽祖庇祐地方，凝聚人心。

    泰豐輪胎於完成廠區土地變更、市地重劃開發前，將緊靠中華路的3萬坪土地借給仁海宮，作為舉辦建宮200週年盛大建醮活動，王介禧說，仁海宮創立於1826年即清朝道光6年，至今已有200年歷史，醮壇動土興工大典後，預計1個月後可完成醮壇工程；盛大建醮活動期間，仁海宮還將規劃傳統掌中戲、客家大戲、青年樂團、民歌演唱，並邀請日本國寶級阿波舞團隊與泰國藝術團體跨海前來進行進國際文化交流。

    民政局補充，市府近年來透過燈會宗教燈區、台日民俗交流、古蹟保存，推動宗教慶典與文化觀光結合，已吸引超過千萬人次觀光效益，未來將持續與宮廟團體緊密合作，讓宗教慶典轉化為具觀光亮點的文化廟會，吸引更多年輕世代參與。

    桃園市長張善政（中）出席中壢仁海宮祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席中壢仁海宮祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典。（記者周敏鴻攝）

