被縣府遺忘了？堰塞湖洪災鳳林15戶災民未列保全戶 民怨：人少就不是人?

鳳林鎮山興里箭瑛大橋橋頭有3戶民宅慘淹，救災車每天進出都看得到，但被視而不見，領不到5萬元。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰決，大水在光復鄉造成嚴重災情，鳳林鎮長橋里、山興里及大榮里都有住在靠近花蓮溪的居民遭到洪災，共有15戶民宅被水淹沒，但都不是保全戶，縣府昨天緊急拜託鎮公所「通知保全戶不要來領每戶5萬元慰助金」，民眾抱怨：「難道人少就不是人嗎」?鳳林鎮長林建平說，目前公所和居民自力救濟，也希望縣府趕快想起「被遺忘的鳳林」。

花蓮縣府目前已發給3個鄉鎮、12個村里的受災害、每戶5萬元，已發出3700戶。

林建平表示，潰堤發生後，救災資源都在光復鄉，鳳林鎮公所只能自力救濟，被洪水淹沒的都不是保全戶，共有15戶，因此領不到5萬元，目前鎮公所先用鎮慰助金，每一戶發2萬元，至於5萬元的部分「希望縣長可以趕快想起來」。

鎮公所不具名公務員氣罵說，光復鄉開放不是保全戶、但實際有受災的居民今天領取5萬元，但鳳林鎮設在長橋里唯一的5萬元發放所，早上有受災民眾要去領5萬元卻被擋「不是受災戶不能領」，`「當公務員20年，他第一次這麼生氣」！

鳳林鎮山興里長謝盛宜說，山興里在箭瑛大橋橋頭處共有3戶被淹，這裡位於縣道193路邊，因為馬太鞍溪橋斷掉，每天車流經過都會看到被水淹沒的田地跟房子，而這3戶也都沒有被算在保全戶內，山興里到底能不能領縣府5萬元？老實說他完全不清楚、沒有收到通知，也希望縣長幫幫忙，別讓災民只能孤單吶喊。

