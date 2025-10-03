台南官田社子農村社區土地重劃通過開發許可 10/7起徵詢地主意願

台南市道171線通往官田社子農村社區。（記者楊金城攝）

台南市官田社子農村社區土地重劃案獲得內政部區委會同意土地開發許可，後續將徵詢地主參加重劃意願，台南市地政局從10月7日起到12月15日的每週五將在官田社子鎮安宮前廣場駐點提供現場諮詢服務，並收取民眾的重劃意願書，土地所有權人也可將重劃意願書寄送至地政局。

台南市地政局局長陳淑美表示，官田社子農村社區土地重劃案目前已進入重劃意願調查階段，也已獲得內政部補助工程設計費將進行重劃工程設計，透過農村社區土地重劃方式，由下而上聽取居民的意見、需求，結合社區發展願景進行農村社區的整體規劃設計，可解決社區地籍混亂、土地產權複雜及缺乏妥善公共設施等問題，改善農村社區生活環境，提升土地使用價值，帶動社子地方發展。

地政局農地重劃科科長楊銘仁說，官田社子農村社區土地重劃辦理面積約為6.69公頃，其中可建築土地面積約4.54公頃、公共設施面積約2.15公頃，公共設施規劃配置有綠地、生態滯洪池兼公園、社區活動中心用地、社區集貨場用地、污水處理設施用地及道路等，兼以農村特色意象融入公共設施設計，同時結合防災、景觀休憩、人本交通及友善環境等概念推動農村社區土地重劃。

農地重劃科指出，接續啟動重劃意願調查作業中，如獲地主人數及其面積達過半數同意，重劃計畫書即可提報內政部審核辦理重劃作業。如獲通過，再由市府公告實施，爭取中央補助開發經費進入社子重劃專戶進入工程開發，地主須捐出近5%建築用地，農地則約5成。

