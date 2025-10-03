為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原民會PASIWALI音樂節 首度公開徵件音樂獎章

    2025/10/03 15:01 記者林曉雲／台北報導
    原民會PASIWALI音樂節， 首度公開徵件音樂獎章。（記者林曉雲翻攝自官方臉書）

    原民會PASIWALI音樂節， 首度公開徵件音樂獎章。（記者林曉雲翻攝自官方臉書）

    原住民族委員會推「Taiwan PASIWALI Festival（原住民族國際音樂節）」，今年首度公開徵件「PASIWALI音樂獎章」，並預計今（2025）年12月13日至14日在台東縣森林公園舉辦音樂節。

    原民會表示，2018年創辦Taiwan PASIWALI Festival迄今，已成為台灣原住民族文化外交及音樂產業的重要旗艦行動，展現原住民族音樂展演的軟實力，並有效提升台灣原住民族在國際上的能見度與影響力。

    為表彰長期支持、協助推動台灣原住民族音樂文化發展的倡議者、教育者、研究者、守護者與幕後推手，以及在國際舞台上為國爭光之音樂創作者、歌手、團體等，原住民族委員會首辦「PASIWALI音樂獎章」，公開表揚對台灣原住民族音樂文化發展、推廣與傳承特殊貢獻之人士，推崇原住民族音樂人才或鼓勵相關人員踴躍報名，報名期限至10月12日止。

    原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，藉由公開肯定並激勵獲獎者所付諸之貢獻，鼓舞有志之士投身原住民族音樂文化發展工作，並讓社會大眾進一步認識我國原住民族音樂的繽紛樣貌。

    今年持續以世界原住民族音樂為主軸規劃多元展演，邀請國內外音樂人演出，結合主題曲創作競賽、世界部落屋等環節，具體落實總統賴清德「培育原住民族音樂人才、推動原住民族故事走向世界」之政策，透過音樂、影像與社群串聯，打造原住民族文化走向全球舞台。音樂獎章報名及詳情可上網查詢。

    原住民音樂人才濟濟，國立傳統藝術中心台灣音樂館日前在台灣戲曲中心推出「種歌者～原聲金曲風華再現」音樂劇場形式演唱會，演出集結跨世代卡司，包含部落歌王歌后盧靜子、吳花枝、陳明仁、謝英雄，以及金曲歌手桑布伊、以莉．高露、王宏恩、陳建年同台演出。

    原住民音樂人才濟濟，國立傳統藝術中心台灣音樂館日前在台灣戲曲中心推出「種歌者～原聲金曲風華再現」演唱會。（記者林曉雲攝）

    原住民音樂人才濟濟，國立傳統藝術中心台灣音樂館日前在台灣戲曲中心推出「種歌者～原聲金曲風華再現」演唱會。（記者林曉雲攝）

