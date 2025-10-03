李多慧貼文下性騷擾「幫我清泥巴」！被搜出是中油員工 公司回應了

性騷擾留言引發網友不滿。（圖擷取自Threads）

花蓮光復鄉災情嚴重，各地善心人士前進災區支援，韓籍啦啦隊女神李多慧也化身「鏟子超人」現身災區。沒想到在她的貼文下方，竟出現噁心性騷擾留言「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」。而該留言網友身分被搜出是中油員工，並有大量網友立刻灌爆中油臉書粉專要求回應。對此，中油表示，「台灣中油公司重申對於性騷擾事件採取零容忍態度，刻正釐清上述社群媒體不雅留言之正確性，並採取因應措施。」

李多慧日前化身鏟子超人前往光復鏟淤泥，令不少網友感動，沒想到在她的貼文下方，出現一則留言表示「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」，留言一出立刻惹怒網友，有網友發現他的個人身分還自稱是一位父親，氣得大罵：「身為人父竟然說出這種話！」

請繼續往下閱讀...

另外，也立刻有人查出他的身分是中油員工，諷刺的是，中油昨日才在臉書粉專發文，宣導拒絕性騷擾相關議題，該篇貼文也立刻被憤怒的網友灌爆，要求處理該名發言不當員工。

對此，中油今日稍早在留言區回覆：「台灣中油公司重申對於性騷擾事件採取零容忍態度，刻正釐清上述社群媒體不雅留言之正確性，並採取因應措施。」

隨後，中油又指出，表示該名員工自稱「帳號遭盜用」。中油表示，有關近日社群媒體出現疑似台灣中油公司同仁個人帳號涉及性別歧視之不雅留言，據查該名同仁已於114年10月2日晚間向警方報案表示其個人帳號遭盜用。台灣中油尊重該名同仁在刑事上之告訴權利，惟再次重申：本公司對性騷擾事件採取零容忍態度，並將依警方調查結果採取適當處置。

然而，該網友「被盜帳號」說法，引起不少網友質疑。不少網友貼出該帳號過往發言、回文紀錄，認為根本就是「慣犯」。不過，目前一切詳情仍待調查釐清。

中油回應。（取自中油臉書粉專）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法