為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    142面玻璃拼貼防窗殺！ 新北瑞芳動物之家守護「鳥鄰居」

    2025/10/03 14:10 記者黃子暘／新北報導
    新北市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞。圖為農業局副局長劉淑芬。（新北市動保處提供）

    新北市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞。圖為農業局副局長劉淑芬。（新北市動保處提供）

    飛禽窗殺問題是都市環境裡需要被關注的議題，新北市府動物保護防疫處統計，去年救援1440件鳥類中，就有125件是窗殺案，農業局副局長劉淑芬說，其中五色鳥有60隻、珠頸斑鳩25件，如鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物也都曾因窗擊被通報需救援，今（3）日市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞，呼應內政部鳥類友善的綠建築政策，也響應動物保護與生態永續概念。

    台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏、野鳥撞玻璃回報臉書社團版主謝季恆表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視影像當成可通行空間，進而在高速飛行時撞擊玻璃導致受傷或死亡，透過在窗戶外側設置障礙物可改善，民眾可以「窗外密集佈置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低窗殺風險。

    劉淑芬指出，瑞芳動物之家大量使用玻璃，降低室內熱能與提升採光，整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼，讓瑞芳動物之家不僅是流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念；內政部建築研究所正研擬將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計明年公布實施，動保處率先呼應，完成瑞芳動物之家全棟防鳥撞設計。

    台北市野鳥學會理事長張瑞麟介紹，新北市的「鳥鄰居」包括五色鳥、珠頸斑鳩、鳳頭蒼鷹等，建築設計除追求美觀外，也應注意這些「鳥朋友」，打造人鳥和諧環境。

    動保處長楊淑方補充，動保處每年處理6000餘件野生動物救援案，協助受傷或受困動物重返自然，若有野生動物需要救援，可撥1959動保專線或動保處24小時通報電話（02）29596353。

    新北市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞。圖為野鳥撞玻璃回報社團版主謝季恆。（新北市動保處提供）

    新北市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞。圖為野鳥撞玻璃回報社團版主謝季恆。（新北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播