142面玻璃拼貼防窗殺！ 新北瑞芳動物之家守護「鳥鄰居」

飛禽窗殺問題是都市環境裡需要被關注的議題，新北市府動物保護防疫處統計，去年救援1440件鳥類中，就有125件是窗殺案，農業局副局長劉淑芬說，其中五色鳥有60隻、珠頸斑鳩25件，如鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物也都曾因窗擊被通報需救援，今（3）日市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞，呼應內政部鳥類友善的綠建築政策，也響應動物保護與生態永續概念。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏、野鳥撞玻璃回報臉書社團版主謝季恆表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視影像當成可通行空間，進而在高速飛行時撞擊玻璃導致受傷或死亡，透過在窗戶外側設置障礙物可改善，民眾可以「窗外密集佈置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低窗殺風險。

劉淑芬指出，瑞芳動物之家大量使用玻璃，降低室內熱能與提升採光，整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼，讓瑞芳動物之家不僅是流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念；內政部建築研究所正研擬將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計明年公布實施，動保處率先呼應，完成瑞芳動物之家全棟防鳥撞設計。

台北市野鳥學會理事長張瑞麟介紹，新北市的「鳥鄰居」包括五色鳥、珠頸斑鳩、鳳頭蒼鷹等，建築設計除追求美觀外，也應注意這些「鳥朋友」，打造人鳥和諧環境。

動保處長楊淑方補充，動保處每年處理6000餘件野生動物救援案，協助受傷或受困動物重返自然，若有野生動物需要救援，可撥1959動保專線或動保處24小時通報電話（02）29596353。

新北市府邀及台灣猛禽研究會等專業單位與瑞芳國小師生在瑞芳動物之家貼上防窗殺拼貼，使建物完成全面防撞。圖為野鳥撞玻璃回報社團版主謝季恆。（新北市動保處提供）

