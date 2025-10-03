竹市府公告中秋連假南寮運動公園可放炮竹煙火 議員劉康彥反對

抗議犧牲居民安寧與安全，新竹市議員劉康彥籲新竹市府及消防局收回中秋連假可放煙火公告。（劉康彥提供）

新竹市消防局日前公告同意開放全國民眾，在中秋連假10/4～10/6可到「南寮運動公園」燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，對市府這樣的公告，已引發南寮居民強烈不滿與抗議，市議員劉康彥今天發文反對及表達抗議稱，慶祝中秋的方式很多種，但絕不應該犧牲南寮居民的安寧與安全，尤其是對聲音非常敏感的嬰兒、寵物，居民堅決反對可在運動公園放炮竹煙火。

他說，市府及消防局竟主動公告，開放所有民眾10/4～10/6三天連假可到「南寮運動公園」燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，燃放炮竹煙火造成的空盒、碎屑，至少還可以善後，關鍵在於，公園裡有樹木、草皮、兒童遊戲器材、籃球場，更緊鄰住宅區，若不慎造成災害財損或人員意外，豈是市府一句「由施放人員負責」可推託？

他說，如果市府執意開放，完全可以預見，疲於奔命、電話接不完的，就是基層的南寮派出所和消防局南寮分隊。他建請新竹市政府不鼓勵、不開放。因為南寮運動公園是運動公園，不是爆竹煙火樂園。請市府不要帶頭違法，同時犧牲南寮居民的安全與安寧和居住生活權。

新竹市府在新竹漁港擺放禁放煙火的告示牌，卻同意開放運動公園可燃放炮竹煙火，市議員劉康彥抗議市府犧牲南寮居民的安寧與安全。（記者洪美秀攝）

