為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市府公告中秋連假南寮運動公園可放炮竹煙火 議員劉康彥反對

    2025/10/03 14:39 記者洪美秀／新竹報導
    抗議犧牲居民安寧與安全，新竹市議員劉康彥籲新竹市府及消防局收回中秋連假可放煙火公告。（劉康彥提供）

    抗議犧牲居民安寧與安全，新竹市議員劉康彥籲新竹市府及消防局收回中秋連假可放煙火公告。（劉康彥提供）

    新竹市消防局日前公告同意開放全國民眾，在中秋連假10/4～10/6可到「南寮運動公園」燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，對市府這樣的公告，已引發南寮居民強烈不滿與抗議，市議員劉康彥今天發文反對及表達抗議稱，慶祝中秋的方式很多種，但絕不應該犧牲南寮居民的安寧與安全，尤其是對聲音非常敏感的嬰兒、寵物，居民堅決反對可在運動公園放炮竹煙火。

    他說，市府及消防局竟主動公告，開放所有民眾10/4～10/6三天連假可到「南寮運動公園」燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，燃放炮竹煙火造成的空盒、碎屑，至少還可以善後，關鍵在於，公園裡有樹木、草皮、兒童遊戲器材、籃球場，更緊鄰住宅區，若不慎造成災害財損或人員意外，豈是市府一句「由施放人員負責」可推託？

    他說，如果市府執意開放，完全可以預見，疲於奔命、電話接不完的，就是基層的南寮派出所和消防局南寮分隊。他建請新竹市政府不鼓勵、不開放。因為南寮運動公園是運動公園，不是爆竹煙火樂園。請市府不要帶頭違法，同時犧牲南寮居民的安全與安寧和居住生活權。

    新竹市府在新竹漁港擺放禁放煙火的告示牌，卻同意開放運動公園可燃放炮竹煙火，市議員劉康彥抗議市府犧牲南寮居民的安寧與安全。（記者洪美秀攝）

    新竹市府在新竹漁港擺放禁放煙火的告示牌，卻同意開放運動公園可燃放炮竹煙火，市議員劉康彥抗議市府犧牲南寮居民的安寧與安全。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播