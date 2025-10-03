為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市啟動跨局處光害管制計畫 推「拉拉山暗空勝地」申請IDA認證

    2025/10/03 13:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫。（環保局提供）

    桃市府宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫。（環保局提供）

    光害已是現代人生活品質隱形殺手，桃市府宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫，要為市民找回寧靜的夜晚，並將推動「拉拉山暗空勝地」申請國際暗空協會（IDA）認證，希望讓桃園成為的觀星新地標。

    環保局表示，光污染與空氣、噪音污染並列環境3大問題，過度或不當的夜間照明，不僅影響人體健康，還會干擾生態，市府已研擬「光害管制要點」初稿，建立治理架構，將由環保局統籌政策，並由工務局管制建築外牆光源、交通局改善公共照明、觀旅局推動暗空認證，形成綿密的合作網絡，為台灣各縣市樹立示範，目前正在彙整各局處意見，預計於年底法制化，完成法制程序後將強化執法，針對影響範圍廣泛的LED廣告、投光燈、霓虹燈等光源加強管制，必要時要求改善或停用，也將辦理多場專題講習，邀集各局處及專業人士進行實務交流，提升執法專業與公信力。

    環保局、觀旅局與風景管理處也將緊密合作，共同為拉拉山申請國際暗空協會認證，拉拉山一帶具霧林生態優勢，將逐步改善照明、控制色溫與亮度，並推動社區公約與教育，若認證成功，拉拉山不僅能成為國際級觀星熱點，更象徵城市永續，提升國際能見度並帶動低碳旅遊。

    此外，除了公部門的努力，市府也積極向民間推廣「溫柔照明5原則」，鼓勵市民在日常生活中注重燈具實用性、確定照明目標、低亮度避免眩光、智慧控制以及使用暖色溫燈具，從自身做起，逐步營造「看得見星空」的環境。

    桃市府宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫。（環保局提供）

    桃市府宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫。（環保局提供）

