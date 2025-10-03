台中「安心午餐券」行政延宕被質疑 學校午餐秘書反彈

台中市教育產業工會表示，午餐秘書不滿學生臨時卡未及時發遭批。（工會提供）

昨天有家長向議員反映因有學校來不及發臨時卡，致使學生領不到「安心午餐券」，市長盧秀燕要求調查，引發學校「午餐秘書」反彈，台中市教育產業工會今天發新聞稿不滿表示，開學之初已反映行政作業根本來不及，現今媽媽市長又震怒要求嚴辦，群組一陣沸騰，有人表示「午餐秘書該死就對了，每次只嚴辦老師」。

教育局表示，感謝午餐秘書的付出，為減輕其工作負擔，現已依學校午餐型態的不同進行減課，包括國小自辦午餐25班以上，教師減授課比照主任；24班以下比照組長；其他供餐型態比照組長；主任兼任每週得酌減二節課，組長兼任者每週得酌減四節課；國中設有廚房的學校，教師減授課比照主任，其他供餐型態比照組長。

請繼續往下閱讀...

台中市教育產業工會表示，本學期開學日是9月1日，小一新生的數位學生證要到10月22日才會發放，小一新生需發放臨時卡才能領餐；而午餐秘書於第一週要調查、等家長簽名、開會審核符合資格後，才能發放臨時卡。

工會強調，開學之初已有許多午餐秘書都反映行政作業根本來不及，應以原國小或國中端的學生證領餐，也可節省臨時卡的經費。因為按照規定午推會審查後才可以發臨時卡，這個流程需耗費10天，午餐秘書根本無權也無法加速上開流程，若是把責任推給午秘根本不公平。

工會指出，教育局也應修改簡化流程，長期以來，中小學老師兼任午餐秘書幾乎都是在犧牲奉獻，有午餐秘書便說，他是周休0日，因為連星期六、星期日都還要處理午餐業務，平日請假也不得安寧，要求午餐秘書應改為專職專任，改變目前0加給、0加班費、長期「被兼任」、「被迫作功德」的亂象，盧市長應可以領先試辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法