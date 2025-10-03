國家公園濕地海岸管理3大白皮書 王成機：1年內提出

內政部主任秘書黃駿逸出席致詞表示，國家公園署始終以永續發展為核心價值，守護高山、海洋、火山、濕地、戰地史蹟等多樣珍貴自然及人文資源，同時結合在地夥伴關係推動環境教育及生態旅遊，實現生態與住民共生共榮。（記者黃宜靜攝）

內政部國家公園署成立2週年今日舉辦SDGs之友成果發表會，國家公園署長王成機表示，為助於環境保育、接軌國際保育趨勢，未來1年內將提出國家公園政策白皮書、濕地政策白皮書以及海岸管理的政策白皮書，並制訂中長程計畫與相關經費，落實執行，實現生態與住民共生共榮。

國家公園署今（3）日舉辦「Team 國家公園－守護生態寶庫 共創永續藍圖」SDGs之友成果發表會，由「南投縣信義鄉布農文化協會」以原住民歌謠揭開序幕，將祝福分享給每一位到場的夥伴，並表揚有28家企業、40家多元夥伴及15家領有濕地標章合作夥伴，具體展現企業及NGO團體的保育行動力。

黃駿逸表示，從高山型國家公園，到濕地海岸等地，國家公園保育面積占台灣的1/4，觀光生態保育不只需要依靠政府部門，還需要企業、公益團體等一同發揮影響力，讓生態保育向下扎根。國家公園署迄今已完成51件物種保育與復育合作案例，包括：台江國家公園黑面琵鷺、玉山國家公園山椒魚、墾丁國家公園珊瑚礁復育、雪霸國家公園櫻花勾吻鮭等，復育面積累計超過百公頃。

王成機表示，國家公園署業務範圍包含國家公園、59個重要濕地，以及全國所有海岸，因此「team國家公園」不只要連結台灣，還要有行銷國際的行動力，未來1年將辦理3場國際活動，包括推動國際型生態旅遊，邀請各國生態專責機構、旅行社來台灣踩線，推展台灣生態旅遊；其二，舉辦國家公園馬拉松，讓馬拉松好手看到國家公園之美；最後，亦舉辦登山活動研討會，共同探討登山安全，讓民眾更願意親近山林，體會山林之美。

王成機進一步指出，為加強生態保育，未來1年內國家公園會提出國家公園政策白皮書、濕地政策白皮書以及海岸管理的政策白皮書，透過5年中長程計畫編列經費，並向行政院爭取預算並落實，力拚落實執行。

王成機指出，此次成果發表會利用播放成果影片，完整呈現過去2年在國家公園、濕地、海岸與海洋及北回歸線永續軸帶推動保育與公私協力的成果，並透過表揚儀式、產官學專題演講與線上成果發表，感謝長期投入的企業與NGO夥伴，也期盼藉此引領更多有意願的夥伴加入「國家公園 SDGs 之友」行列，攜手共創永續藍圖。

