雲林產業園區道路奪命！地方盼了多年 拓寬終於有譜

雲林產業園區重要道路之一科工18路（左側）與斗六保庄里道路雲79線交接處，因道路狹窄、車速快成為危險路口，地方盼能拓寬確保交通安全。（記者黃淑莉攝）

雲林產業園區重要道路之一科工18路是園區工作人員上下班要道，在斗六保庄里段因與地方道路雲79線交接處，道路狹窄，意外事故頻傳，因涉及公有地分屬不同單位且有私有地，多年無法改善，立委張嘉郡今（3）日邀集相關單位會勘，經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳說，交通安全不能打折扣，會儘速提出具體改善方案及執行。

保庄里民表示，雲林產業園區進駐為地方帶來就業機會，大家都很歡迎，但科工18路進入社區與地方雲79線交接處，道路狹窄又處在彎道上，因工業區員工上班趕時間車速很快，曾發生多次車禍，社區民眾上下班時間都不敢外出。

斗六市長林聖爵指出，科工18路是工業區上下班重要道路，因涉及產業園區、農田水利署、市公所等跨部會單位，過去沒人出面整合地方反應多年無法改善，這次張嘉郡委員協助溝通終於能順利解決，對地方民眾生命財產保障是很大功德。

張嘉郡說，感謝斗六市公所、斗六市代會支持，提供大部分土地，產業園區管理局、農田水利署也都願意配合，讓科工18路拓寬看到曙光，將分兩階段完成，產業園區管理局允諾將於一個月內提出具體道路改善方案，並與縣政府及土地所有人單位協商，之後在3個月內完成開發計畫，並向環境部送交環境影響差異分析（環差）申請，讓工程順利推動。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，對於雲79鄉道部分，縣府可先行啟動拓寬作業，與園區改善計畫相互配合，分階段推動整體交通改善。

