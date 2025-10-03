板橋溪北、溪頭公園人行道改善 光復公園預計10月底完工

新北市板橋區溪北公園及溪頭公園是當地居民經常遊憩的大公園，區公所日前著手進行2處公園的人行廊道改善工程，近日完工。圖為溪頭公園。（板橋區公所提供）

新北市板橋區溪北公園及溪頭公園是當地居民經常遊憩的大公園，區公所日前著手進行2處公園的人行廊道改善工程，近日完工。板橋區長陳奇正說，工程主要為改善人行步道平整度及加強排水、建置路緣斜坡及導盲設施，落實都市全齡化人本交通環境，其中設置無障礙斜坡道，方便輪椅族、嬰兒車通行；此外，公所現正進行光復公園靠光環路側周遭人行道改善工程，預計10月底完工。

陳奇正表示，溪北公園人行道改善金門街一帶，工程全長約310公尺，除鋪設紅色噴花地坪、高壓磚步道，也打除公園周邊矮圍牆、延長主要出入口的緩坡道設計；為改善雨天積水問題，工程也採用擴大樹穴串聯形成綠帶增加排水面積，內側植栽區底層則施作碎石透保水工程，設置路緣石，防止水溢流到人行道。

溪頭公園部分，陳奇正指出，改善工程位於溪頭街側，總長約290公尺，為改善原有人行道地坪凹陷、地磚破損及雨天積水等問題，施工團隊將其全面打除、重新鋪設耐磨高壓磚，道路銜接通行處及公園內側重要出入口設置無障礙斜坡道，同時保留原有樹木，並設置樹圍石保護樹穴。

板橋區公所補充，光復公園靠光環路側現正進行人行道改善工程，預計10月底完工，公所將持續改善公園公共空間與全齡化友善環境，提升民眾遊憩品質。

