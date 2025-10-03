高雄知名食品豆沙月餅效期內發霉 民眾驚嚇︰差點人生登出

民眾大口咬下綠豆沙月餅，味道怪怪的才驚見已經發霉。（圖擷取自threads@1.luen）

中秋節將至，高雄有民眾品嚐馬玉山食品生產的綠豆沙月餅，大口咬下卻驚見內餡已長毛發霉，嚇得直喊「差點人生登出」，且有效期限未到。高雄市衛生局今（3）日派員前往店家稽查，現場檢視同款商品雖未見發霉，仍將依法送至檢驗。

民眾在網路社群發文，指該盒綠豆沙月餅是9月25日收到，月餅外裝寫效期至10月18日，不過禮盒卻寫效期至10月9日，收到後一直放在室溫陰涼處，當時打開包裝有看到表面有一層綠，原以為是「特殊口味」，咬一口卻發現味道怪怪的，仔細看已經發霉還長毛，當下立刻吐掉、漱口和催吐，其他網友則留言「中秋節趕工，很容易遇到沒完全冷卻就包裝，很快就發霉」。

衛生局指出，業者表示尚未接獲消費者反映類似事件，現場檢視同批月餅留樣內容物未見發霉情形，另抽驗相關產品1件，待檢驗結果依法辦理。針對產品作業流程，確認其產品冷卻中心溫度與包裝室溫度控制符合作業程序書。

衛生局另於現場發現，成品冷卻用風扇葉片不潔、攪拌機軸承未保持清潔、作業區地板空隙未填補等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善可裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒，月餅、蛋黃酥等包裝上標示常溫保存者，最好依據指示置陰涼乾燥處，避免潮溼、高溫曝曬，並於效期內儘速食用完畢，另冰箱冷藏室溫度濕氣較大，容易導致發霉，消費者食用前可利用烤箱或氣炸鍋加熱。

月餅外包裝的有效期限至今年10月18日。（擷取自threads@1.luen）

月餅外盒包裝有效期限至今年10月9日。（圖擷取自threads@1.luen）

衛生局人員前往業者工廠抽檢同款商品，不過現場未發現有發霉狀況。（圖由高雄市衛生局提供）

