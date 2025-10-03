公館圓環拆除不塞了？北市交通局實測恢復拆除前效率

公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日（10月1日）陷入嚴重壅塞。（資料照）

台北市政府拆除公館圓環，今（3日）是第四個上班日，北市交通局今發布新聞稿指出，昨晚間尖峰時刻開車走基隆路實測敦化路口至圓環，通行時間分別為5、9、4分鐘，恢復圓環拆除前通行效率。此外，上午尖峰時羅斯福路南往北車流，以早上8點至9點為例，過去長度為320公尺，拆除後10月1日數據也恢復至320公尺。

新聞稿指出，有媒體報導圓環拆除後救護車救護車鳴笛1分鐘才駛出，北市消防局表示，這是消防弟兄長期以來面對交通狀況，與圓環拆除並無直接關聯；消防局指出，僅以標題連結恐造成誤解，將持續將強宣導，提醒用路人共同禮讓救護車的重要性；另現場已有義交引導排除，平日也是如此，感謝義交付出。

交通局指出，昨晚下班尖峰開車三趟實測基隆、敦化路口至圓環，通行時間分別為5、9、4分鐘，確實已經恢復圓環拆除前通行效率。

此外，交通局針對上午尖峰車流解釋，圓環拆除前羅斯福路南往北車流，以早上8至9點為例，車隊長度達320公尺；圓環拆除後，10月1日也恢復到320公尺，事實非常清楚。

