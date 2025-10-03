為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公館圓環拆除不塞了？北市交通局實測恢復拆除前效率

    2025/10/03 14:24 記者甘孟霖／台北報導
    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日（10月1日）陷入嚴重壅塞。（資料照）

    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日（10月1日）陷入嚴重壅塞。（資料照）

    台北市政府拆除公館圓環，今（3日）是第四個上班日，北市交通局今發布新聞稿指出，昨晚間尖峰時刻開車走基隆路實測敦化路口至圓環，通行時間分別為5、9、4分鐘，恢復圓環拆除前通行效率。此外，上午尖峰時羅斯福路南往北車流，以早上8點至9點為例，過去長度為320公尺，拆除後10月1日數據也恢復至320公尺。

    新聞稿指出，有媒體報導圓環拆除後救護車救護車鳴笛1分鐘才駛出，北市消防局表示，這是消防弟兄長期以來面對交通狀況，與圓環拆除並無直接關聯；消防局指出，僅以標題連結恐造成誤解，將持續將強宣導，提醒用路人共同禮讓救護車的重要性；另現場已有義交引導排除，平日也是如此，感謝義交付出。

    交通局指出，昨晚下班尖峰開車三趟實測基隆、敦化路口至圓環，通行時間分別為5、9、4分鐘，確實已經恢復圓環拆除前通行效率。

    此外，交通局針對上午尖峰車流解釋，圓環拆除前羅斯福路南往北車流，以早上8至9點為例，車隊長度達320公尺；圓環拆除後，10月1日也恢復到320公尺，事實非常清楚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播