環團指環評審查制度要改革 環境部：今年底提出精進措施建議方案

民團質疑多個重大開發案在爭議中快速通過環評，直指本應為環境把關的環評制度淪為走行政程序，呼籲環評審查制度亟需改革；環境部回應，已於113年底辦理「環評總體檢」，並完成「環評制度關鍵議題檢討報告」，預計今年底提出精進措施，進一步研修環評法或相關法規。

今日民團、立委陳昭姿在立法院舉辦「環評審查制度問題多 亟需改革莫拖延」記者會，指環境部升格2年來，多個重大開發案在爭議中快速通過環評，如中火二期燃氣、七接、高鐵延伸宜蘭計畫及爭議多年的協和四接等；本應為環境把關的環評制度淪為走行政程序，從環評書資料的正確性存疑、箝制公民參與、環評審查會上開發單位無需回覆公民提問、未落實實質審查、罔顧反對意見、執意護航過關，甚至近日第2屆民間環評委員遴選偏重環境工程背景。

環境部回應，已於113年底委託環境法律人協會辦理「環評總體檢」，經歷公民咖啡館，匯集環保團體、學術界及開發團體等各界意見，並已完成「環評制度關鍵議題檢討報告」，目前正廣泛蒐集各界對環評制度的建議與共識，預定於今（2025）年底提出精進措施，並徵詢各界意見凝聚共識後研修環評法或相關法規，如細則、認定標準、規範等。

環境部強調，為落實公民參與與審查透明，已自今年7月1日起試行旁聽與發言新制，開放20名民眾全程旁聽並可登記發言，並要求開發單位就公民提問予以回應；另於9月1日第2屆環評委員上任時，亦向委員說明民眾參與機制及審查迴避規範。

針對環團質疑第2屆民間環評委員遴選偏重環境工程背景一事，環境部說明，第2屆環評委員名單中任職於環工相關科系的人數為7位，與近幾屆接近，且環工領域涵蓋空氣品質、水資源、廢棄物、關注性化學物質及健康風險評估等專業。

環境部強調，環評審查絕不是走程序，也沒有箝制公民發言，民眾所提意見，開發單位均應確實回應，並交由環委進行獨立專業審查，依據科學數據判斷開發行為對環境的影響；同時，並非開發案件都會審查通過，例如近期環評委員審議彰化大城陸域風機案就認定不應開發。

環境部強調，環評審查絕不是走程序，也沒有箝制公民發言，民眾所提意見，開發單位均應確實回應，並交由環委進行獨立專業審查，依據科學數據判斷開發行為對環境的影響。（資料照）

