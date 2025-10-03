環團指漁民屢闖南方四島違法捕撈但處分不足 國家公園署長談取締數據

國家公園署長王成機今日出席記者會，會後接受媒體採訪時回應，南方四島國家公園去年執行海域巡查次數243次，勸導89人，處分59人。（記者黃宜靜攝）

綠色和平昨日指出，澎湖南方四島國家公園珊瑚覆蓋率衰退，其屬海洋保護區，但漁船活動值遠高於未被劃入海保區的三仙台，官方數據凸顯海洋保護區內的執法量能不足；對此，國家公園署長王成機表示，國家公園署每年皆會委託當地生態協會進行監測，持續復育中，而針對違法情事，今年至9月底前，共執行海域巡查次數226次，已取締48船104人次，部分案件仍於查證程序，已處分18人，另有7案違反漁業法，也已移請澎湖縣政府卓處。

綠色和平在今年7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，並結合「船舶自動識別系統」（AIS），蒐集來自20個潛點的珊瑚生態系監測影像，並於昨日舉辦「無魚珊瑚海」海洋紀錄發布記者會；會中指出，根據海保署2021至2023年珊瑚監測報告、自然保育與環境資訊基金會2020至2024年珊瑚礁體檢報告指出，三仙台的海域珊瑚礁覆蓋率仍有52%，但澎湖南方四島卻衰退至37%，小琉球更僅剩下11%。

綠色和平更進一步表示，珊瑚生態較差的小琉球和澎湖南方四島，皆屬海洋保護區，但漁船活動值卻遠高於尚未被劃入海保區的三仙台，且官方相關數據也凸顯海洋保護區內的執法量能不足，其中澎湖南方四島國家公園2024年發生148件違規事件，僅57件獲處分，處分率不到一半，而該園全區僅配置3名巡守隊成員，每人平均負責118平方公里，相當於454座大安森林公園。

王成機在出席「Team 國家公園－守護生態寶庫 共創永續藍圖」SDGs之友成果發表會，會後接受媒體採訪時回應，在違規裁罰前仍須經過陳述意見，「該罰還是會罰，我們並不是查到每1件就一定會去裁罰」，需進一步判斷是否有違反國家公園規定，並由地方政府進行裁處。

王成機進一步說明，南方四島國家公園去（2024）年執行海域巡查次數243次，勸導89人，處分59人；今年至9月底前，共執行海域巡查次數226次，已取締48船104人次，部分案件仍於查證程序，已處分18人，另有7案違反漁業法，已移請澎湖縣政府卓處；同時，國家公園仍持續與漁民進行宣導工作。

針對環團指該園全區僅配置3名巡守隊成員，對此，王成機表示，海管處於2014年起租用小船，2018年更購置公務船2艘，除管理站駐站人員，另聘用公務船駕駛3名及保育巡查員4名，並協請保七總隊第七大隊派駐南方四島小隊8員，聯合執行違規取締、資源調查及環境監測等工作，提高管理量能。

王成機指出，因應氣候變遷，珊瑚礁復育勢在必行，因此國家公園每年皆有委託澎湖當地生態協會進行環境資源調查與監測，目前仍持續復育，以落實澎湖南方四島島嶼周邊近岸海域珍貴自然資源保護。

王成機提醒，依據澎湖南方四島國家公園計畫保護利用管制原則，海域特別景觀區得許可既有傳統的季節洄游性漁業活動，惟經漁業主管機關公告禁止管制的漁業活動除外。另，地方政府亦以漁業法劃設底刺網禁漁區，藉以保護當地珊瑚礁生態環境。

綠色和平在今年7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，發現南方四島周邊海域出現大型魚網。（綠色和平提供）

