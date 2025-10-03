騎鐵馬2天衝花蓮 78歲阿公化身「鏟子超人」真實身分曝光

阿公楊聰敏騎鐵馬從彰化殺到花蓮救災。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游的光復鄉，大批志工湧入災區協助救災，1位阿公騎著鐵馬從彰化市花2天殺到花蓮，化身「鏟子超人」清除汙泥，大批網友知道這件事後感動不已，直呼最美風景。阿伯的身分也在今天（3日）曝光，原來78歲的他是陸軍特種部隊退役的楊聰敏，他說起初是要去找失聯的軍中同袍，但遍尋不著，看到災區慘狀便留下來用鏟子剷汙泥，他哽咽的說「台灣人就是要幫台灣人」。

楊聰敏說，他從電視新聞看到花蓮災區慘狀，想到軍中陳姓同袍就住在災區，便從9月26日早上騎鐵馬出發，當晚就抵達新北市新店過夜，隔天出發騎到宜蘭縣，由於東部路況不佳，因此28日搭火車殺到花蓮災區，一下火車就發現整個車站都是「鏟子超人」，讓他超級感動。

請繼續往下閱讀...

楊聰敏在災區遍尋不著79歲陳姓同袍，倒是災區的志工們對他非常友善、熱情，不僅安排他住糖廠，還有人要給他草蓆，也有人要給他烤雞吃；每天他都跟著大家用鏟子剷汙泥，儘管滿身大汗，但沒有人喊苦、喊累，好多年輕人都自告奮勇、主動參與，這就是台灣人的精神，「台灣人就是要幫台灣人」。10月1日楊聰敏回程時坐國光號到基隆，再到台北轉車回到彰化。

鄰居黃烱明、何叔季夫婦對楊聰敏的義舉都豎起大拇指稱讚，並說也要效法發動大家一起去災區協助醫護救助。楊聰敏則是一想到花蓮光復村被泥水淹沒，且至今還有人生死不明，提及此事就哽咽說「實在太慘了，心很痛」，為什麼會發生這種事，希望災區能趕快復原，他的同袍也能平安活著。

楊聰敏是特種部隊退役，騎鐵馬從彰化衝花蓮救災。（記者湯世名攝）

楊聰敏談到災區慘狀時哽咽說不出話來。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法