鏟子超人救災遇車禍 好心司機霸氣載客直奔花蓮

載4名鏟子超人的計程車遭追撞。（民眾提供）

來自台中的4名鏟子超人，2日清晨從北部搭乘計程車要到花蓮救災，但在蘇花路廊入口前、蘇澳鎮蘇港路遭追撞，其中1名王姓女子受傷就醫，所幸治療後無礙，雖有插曲但未擊退救災決心，還有好心司機霸氣載客直奔花蓮，讓他們相當感動！

陳姓女子在Threads發文分享救災路程驚險記，表示2日清晨5點搭乘計程車出發要去花蓮鏟土，卻先在路上被撞，整個人清醒，不過事後緊急處理無礙，接續南下救災，還有好心司機阿昇載他們直奔花蓮，雖歷經一番波折，但所幸一切沒事，並順利轉搭火車抵達光復。

陳姓網友發文後，吸引許多網友讚許，認為他們特地休假前去光復救災，雖然遇到車禍，但還是很有活力、非常樂觀，完全不受影響，堅持助人的行動力，值得肯定。

蘇澳警方調查，45歲林男駕駛小貨車行經蘇澳鎮蘇港路與興泰街口，因未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈、由44歲黃女駕駛的計程車，導致車上1名28歲王姓女乘客臉部擦挫傷，自行前往醫院治療後無礙，其他3名乘客無受傷。

雙方駕駛經酒測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待警方釐清，並呼籲駕駛應注意車前動態，保持適當安全間距，以維護交通安全。

