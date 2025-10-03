為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋烤肉玉米筍不能少 選購有祕訣

    2025/10/03 13:24 記者楊媛婷／台北報導
    紅鬚的是專門用來做玉米筍的品種，白鬚的則通常是食用玉米的嫩穗。（圖由台南農改場提供）

    中秋節前後不少人都會相聚烤肉，大口吃肉之際，一定要來點青菜均衡一下，農業部台南農改場表示，最適合燒烤的蔬菜之一，就是帶殼玉米筍，民眾選購時，帶殼玉米筍苞葉要新鮮沒蟲蛀，花絲要沒有乾枯，籽粒還沒有明顯鼓起，就是脆嫩新鮮的上等玉米筍。

    玉米筍吃來爽脆又帶點甜味，加上高纖低熱量，又富含維生素A，是不少人喜愛的蔬菜，更是中秋燒烤時不能缺少的食材之一，台南場提供選購燒口用玉米筍的訣竅，首先一定要選帶苞葉的玉米筍，並觀察苞葉是否鮮綠無蟲蛀、花絲新鮮未乾枯、籽粒尚未明顯鼓起，具備這些條件的玉米筍保證新鮮。

    台南場表示，市面上的玉米筍分兩類，一類為專門育成的筍用品種，花絲多呈淡紅色，因此又被俗稱為「紅鬚筍用玉米」；另一類則來自一般食用玉米，為了讓上方的主要果穗能夠飽滿發育，農民會適時摘取下方的第二果穗作為筍用玉米，這類玉米的花絲大多為綠白色。

    台南場表示，民眾購買玉米筍後若尚未食用，要立即冷藏保存，並於1至2週內食用完畢，以維持脆嫩口感與甜味，若買的是已剝除外殼的玉米筍，要用保鮮膜包覆或放入保鮮盒中密封冷藏，避免水分流失，確保品質不變。

