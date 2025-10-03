大阿里山風景區迎來秋節連假旅遊高峰 達人：避開壅塞時段

祝山林道每到午後經常出現雲霧繚繞詩情畫意般景色。（記者蔡宗勳攝）

之前的教師節3天連假，大阿里山風景區觀光人潮絡繹於途，阿里山國家森林遊樂區湧入逾萬名避暑遊客，享受森林的快樂時光，奮起湖遊客更是摩肩接踵，被笑說「湖水都快滿出來了」。不過阿里山公路車水馬龍，觸口、石棹都出現大塞車，遊客陷在車陣中龜速前進苦不堪言，「阿里山達人」黃源明提醒避開易壅塞時段，才不會掃了遊興。

阿里山國家森林遊樂區教師節3天連假有1萬2550人入園，以9月28日的5600人最多，遠高於9月份週末假日平均每天2500人。由於這陣子山上天氣比較穩定，早上天氣晴朗，下午景色就變化成雲霧繚繞，看到雲海機率增高，而且氣溫介於13至22度之間，相當舒適，預計中秋3天連假又將迎來另一波旅遊高峰。

黃源明表示，目前山上是秋高氣爽的天氣，可以來遊樂區享受森林浴，推薦看完日出走祝山林道，再串聯水山療癒步道，仰望阿里山最粗大的水山巨木後，再從水山線舊鐵路輕鬆回到沼平。行有餘力，繼續往姊妹潭和香林服務區，最後沿著巨木群來到步道終點神木遺址，欣賞神怡流瀑後，搭乘神木線小火車回到阿里山車站，結束輕鬆愜意的阿里山森林浴步道之旅。

黃源明指出，教師節連假期間，奮起湖遊客幾乎滿溢，加上沿途各景點遊客如織，致阿里山公路幾個車流量高又有紅綠燈的路段，例如觸口、石棹都出現大塞車，這種盛況甚至遠勝過年假期。建議中秋連假上山避開上午9點至中午12點的尖峰，下山則是避開下午3點至傍晚6點。

阿里山姊妹潭湖光山色令人神往。（記者蔡宗勳攝）

奮起湖老街是嘉義縣山區最熱鬧的街道。（記者蔡宗勳攝）

奮起湖老街上自由行的外國遊客。（記者蔡宗勳攝）

奮起湖老街上有許多外國遊客。（記者蔡宗勳攝）

