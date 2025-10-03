為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投茶博會明登場 名間茶農抗議設焚化爐毀茶鄉

    2025/10/03 13:21 記者張協昇／南投報導
    環保團體3日至南投縣政府上演行動劇，諷刺縣府一邊推茶博行銷茶葉、一邊於名間茶鄉推動蓋焚化爐。（記者張協昇攝）

    南投世界茶業博覽會明（4日）登場，名間鄉茶農及環保團體不滿南投縣政府於名間籌設垃圾焚化爐，今天至縣府陳情並上演行動劇，指茶葉是南投經濟命脈，縣府卻一邊推茶博行銷茶葉、一邊用強硬手段推動焚化爐，不但自毀茶鄉根基，且嚴重影響居民健康，要求縣府懸崖勒馬，停止推動名間蓋焚化爐計畫。

    名間鄉醫師吳宏昌表示，設置焚化爐會產生戴奧辛，造成肺腺癌，戴著醫療口罩都沒有辦法防範，他的兒子就是因罹患肺腺癌死亡，不希望因設焚化爐，造成更多人受害。

    台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民也指出，設置焚化爐除了戴奧辛，也會產生PM2.5及臭氧等污染物，名間鄉是高雄以北臭氧最嚴重地方，臭氧濃度若過高，會讓呼吸道在5分鐘內緊縮，造成有心血管疾病者猝死風險。

    彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬也說，根據國健署等相關資料，名間鄉婦女是南投縣女性罹患肺腺癌的第1名，設焚化爐無異雪上加霜。

    茶農陳健賓強調，名間鄉土地65%農用，絕大多數鄉民務農，一旦設焚化爐，會被冠上產地有焚化爐污名，降低消費者購買意願，並造成土壤酸化，影響茶葉等所有農產品生長，勢必衝擊整個茶產業鏈發展，鄉民生計就此完蛋。

    縣府環保局副局長林隆儒在接受陳情書後表示，縣府會將陳情民眾意見納入環評參考，進一步評估，並透過公正客觀程序，由專家嚴謹審查，依法辦理，也請民眾能理性看待南投垃圾處理問題。

    南投名間鄉茶農及環保團體，3日至縣府陳情，要求停止推動名間蓋焚化爐計畫。（記者張協昇攝）

    名間鄉醫師吳宏昌表示，設置焚化爐會產生戴奧辛，造成肺腺癌，他的兒子就是因罹患肺腺癌死亡。（記者張協昇攝）

    名間鄉茶農陳健賓強調，於名間茶鄉設焚化爐，勢必衝擊整個茶產業發展。（記者張協昇攝）

