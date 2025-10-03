花蓮縣府發5萬慰助金亂象百出！災民怒嗆「證件被沖走領個X」

光復鄉大同村有受災最嚴重的佛祖街，不過上午發生插隊糾紛。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府今天早上9點起針對光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉12個村里發放5萬元慰助金，但早上發放現場亂象百出，光復鄉受災最嚴重的佛祖街屬於大同村，災民起大早排隊2個小時，卻被後到的插隊先領，氣得大罵「嫌我時間太多嗎？我家都還沒清完」！也有災民因戶長證件被沖走需要請鄰居代領，但「證件不見了」，光憑「證件照片」不算正本，無法領取！

縣府社會處則表示，大同村的發放人員回報，因為當時突然有許多1鄰的災民到場，由於1鄰的災民也最多，因此請他們先領，對於一早來的災民被插隊，縣府強調現場相當混亂、民眾意見也很多，人力從13鄉鎮全部調用，也只能請災民體諒。

花蓮縣政府今天上午針對光復、鳳林、萬榮3鄉鎮12村里發放慰助金5萬元，但發放現場亂象百出，記者到光復鄉大同村活動中心，發現活動中心前庭土石仍堆了半天高，民眾大排長龍，好不容易縣府開始發放，排隊民眾卻和縣府起爭執，災民大罵「早上6、7點就來排隊，居然被後面來的1鄰、2鄰插隊先領」、「我是吃飽太閒嗎？家裡土石都還沒清完」。

災民生氣地說，如果縣府要減少民眾排隊時間，怎麼不一開始分流，錯開各鄰的發放時間，別讓村民全都擠一起排隊，結果先來的還不能領，浪費大家時間。

現場有阿嬤說，大水像海嘯一樣沖過來，本來已經逃走但突然想到皮包跟證件，又返回屋內，當時家中水位已到胸部，她只能用腳在水裡亂踢亂摸，冒著生命危險，「很幸運」腳勾到皮包才拿回證件，如果沒有拿到「今天就沒有5萬了」！

由於縣府規定，憑戶長的證件才能領慰助金，代領也須寫好委託書，並攜帶戶長證件正本到場領取，大同村活動中心一位小姐替親人代領，「本來說好，可以用戶長先前的證件正本拍照」，但到場後卻被要求「戶長證件必須是紙本的正本」，也有災民氣到髒話都飆出，「證件都被水沖走，我領個X」！

經過點鈔機數過、確認拿到5萬元的阿嬤，雖拿到慰助金卻還是笑不出來，她說，家裡真的很慘，家具重買、水電管線重新拉，至少要花個幾十萬元。

光復鄉堰塞湖受災的老阿嬤，領到5萬元慰助金臉上卻完全笑不出來，滿臉都是無奈。（記者花孟璟攝）

光復鄉大同村領取縣府慰助金，警方出動人力維持秩序。（記者花孟璟攝）

光復鄉大同村阿公因為前面被插隊，氣得怒嗆縣府人員。（記者花孟璟攝）

大同村活動中心上午開放領慰助金，現場大排長龍，但活動中心前泥土還堆得半天高，仍待清理。（記者花孟璟攝）

