    首頁 > 生活

    季連成：光復災區家戶清淤達百分百、拚中秋節前恢復市區道路

    2025/10/03 13:20 記者劉人瑋／花蓮報導
    季連成強調，沒有拒絕擁有一般技能的志工，但更需要水電、泥作等專業志工。（記者劉人瑋攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖上溢流重創光復鄉，中央前進協調所總協調官、行政院政委季連成今上午透露，預計中午前所有家戶清淤達成100%，接著預計中秋節完成道路清淤，而他也強調，一般性志工「請好好過連假，現在很需要水電、泥作、木工專業志工」。

    季連成表示，依昨日下午做盤點，預計今天中午前所有家戶清淤達成100%，而今天中午以後會調整兵力重心放在道路清淤以及垃圾清理，預計在中秋節以前會把道路清淤工作全部完成。

    季連成表示，今天預計清除的量達1萬3千公噸泥沙，中午後重點在擺在道路清淤及垃圾清理，晚上則由軍方全部接收處理，日夜進行道路清理。

    環境部表示，目前清理進度是45%，現清出6萬5千多公噸，分置3個堆置場，後續再規劃6個堆置場，都位在無人居住區，面積30公頃，可堆置100萬公噸以上，完全不用擔心存放問題，泥沙與一般溪沙品質無異，但詳細的化驗、成分分析仍需10天方能進行，目前初步認為，這批沙可用於水泥業或農田改良。

    季連成說，今天下午大型重機具會更頻繁動用，甚至也有其他機具取代志工一般性工作，為維護志工安全也將請警方協助，同時派出交警、義交、憲兵支援交管以保證所有救災部隊及志工安全，由於卡車貨斗加高加寬、裝載土石原是違規，因應特殊情況，季連成要求警方「到10月30日止，請不要對這批前來支援的卡車開罰單」。

    另外，預計連假將迎來另一波志工人潮高峰，季連成也呼籲，請志工小心垃圾處理、不落地，「有些民眾想到災區看一下呼籲這些民眾不要來，不是志工請不要接近災區」，且第一階段已達標，「一般性工作的志工，請好好的去放假」，（若無呼籲）可能會有上萬名志工前來，「我們強調，沒有拒絕志工來服務，但我們更需要專業志工」。

