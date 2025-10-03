為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    救災潛規則！先讓外地支援團體上 花蓮本地忙後勤支援苦差事

    2025/10/03 12:54 記者游太郎／花蓮報導
    外縣市警消及義消等團體前來花蓮支援搜救，花蓮警消強調會優先予以支援及提供後勤，這是搜救界的潛規則。（記者游太郎攝）

    外縣市警消及義消等團體前來花蓮支援搜救，花蓮警消強調會優先予以支援及提供後勤，這是搜救界的潛規則。（記者游太郎攝）

    花蓮光復重災發生迄今，外縣市包括警消及民間救援隊伍不間斷投入，接力搜救罹難者及失蹤人員，花蓮本地的消防、義消及民間搜救團體卻被批沒盡力、沒表現，只見外縣市的搜救團體接連立功，讓不少警消大感委曲；熟悉內情的搜救義消說，全縣各縣市的警義消都有默契，要先讓遠道而來幫忙的弟兄們有表現，回去才能有所交代，下次再動員支援就有底氣，這是搜救界的潛規則，外界都誤會了本地的警消，因為他們做的都是苦差事及後勤支援，反而不容易表現出救援成效。

    義消說，網路上看到有人批評，在光復災區花蓮縣本地的警消及義消等救援團體，在搜救時未看見具體成果，反而是外縣市支援的團體不斷搜救到生還者及罹難者，表現有點掉漆；他們看到後只能會心一笑，但這類的傳言一直出現，還是有弟兄們覺得不平，認為不應該被誤解，抹煞了他們的辛苦。

    消防官員說，讓外縣市支援的搜救團體有所表現，的確是搜救界的潛規則，大家心照不宣，很簡單的道理就是災區的成功搜救新聞，大部分是外縣市的媒體記者發稿，花蓮的搜救隊出動到外縣市救災，當地的警消也會主動讓他們盡量有表現，彼此互相支援，沒有在計較這些，只是外界常誤解，甚至有人認為本地警消及義消都在「混」，他們做的都是支援及後勤服務，當然不容易看到立即的成效。

    官員說，對於全國各縣市弟兄們接力前來花蓮支援救災，他們感到相當窩心與感謝，全國所有的搜救兄弟們是一體的，平常不會計較到底是誰搜到、救到，重要的是一定要合力完成任務！

    來自全國各縣市的搜救隊伍，在重機具的支援下挺進重災區。（記者游太郎攝）

    來自全國各縣市的搜救隊伍，在重機具的支援下挺進重災區。（記者游太郎攝）

    
    
