寄「未來郵件」給10年後只要480元！ 中華郵政拚明年收寄3萬件

中華郵政董事長王國材。（記者林志怡攝）

現代人越來越仰賴3C產品往來，但中華郵政為推廣「未來郵件」服務，鼓勵民眾透過書信留下對於未來的期許、願望，或對親友可能來不及說出口的話。中華郵政指出，這次針對相關交寄流程與作業進行標準化，寄件類別分為3類、保存年限分為5個級距，明年希望將收寄量提高至3萬件。

中華郵政董事長王國材表示，以前許多人會把自己的祝福與期許封入時光膠囊，多年後再來回味當初的所思所想，對於人與人之間的交流越來越依賴3C產品的現在，能夠寫一封信，將鼓勵、感謝，與思念化作文字或一件具有特殊意義的物品，寄給未來的自己或朋友、親屬是一件非常重要的事。

此外，王國材說，中華郵政自101年開始提供「未來郵件」服務，但過去計費相當複雜，今年起簡化為5種級距，並設計「集香紛霏書信組」、「溫情箱」與「時空箱」等專用信封、投遞箱。

王國材提到，除了在學生時代新入學或剛畢業時，寫一封信給未來的自己，傳達現在對於未來的期待之外，結婚時也可以寫封信到未來、送給自己的伴侶，或是由父母、祖父母寫信給自己的孩子，在孩子年紀小的時候把愛與期許寄出，多年後孩子收到信時，或許就能理解長輩的想法與思念。

中華郵政郵務處處長柯清長則表示，這次針對相關交寄流程與作業進行標準化，資費計算方式也加以簡化，依據交寄類別，分為「函件」、「小包或未來郵件溫情箱」、「未來郵件時空箱」等3種，保管年限以不逾3年、不逾6年、不逾10年、不逾20年、不逾30年等，切分為5個級距。

以寄信給未來10年後的某人為例，除信件本身的郵資外，只要特別處理費80元與400元保管費，計480元即可完成交寄。柯清長表示，自「未來郵件」服務推出以來，一年累積量約落在1.5萬至1.7萬件，透過這次標準化、資費簡化，明年起希望能將收寄量提高至3萬件。

中華郵政推廣「未來郵件」服務，鼓勵民眾透過書信留下對於未來的期許、願望。（圖為中華郵政提供）

