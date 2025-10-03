為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國道1號新營交流道壅塞改善有譜 總經費7.34億元

    2025/10/03 13:21 記者洪瑞琴／台南報導
    新營交流道改善模擬方案。（圖由南市交通局提供）

    新營交流道改善模擬方案。（圖由南市交通局提供）

    為改善新營交流道北上出口右轉匝道於長榮復興路口造成的交通瓶頸，南市提報「國道1號新營交流道改善可行性評估」案，已獲行政院核定；總經費預估7.34億元，中央分擔5.87億元（約80%），市政府分擔1.47億元（約20%）。後續工程規劃設計與執行、國道公路建設管理基金財務計畫修正及地方政府經費分攤比率等事宜，市府將爭取經費負擔最小化以利盡速動工。

    市長黃偉哲表示，國道1號新營交流道改善可行性評估，交通部暫予匡列總工程經費7億3440萬餘元，該案是在現有北上出口右轉匝道再增設1處高架匝道跨過長榮路直接銜接復興路，在復興路620巷口前銜接復興路平面路段，該匝道長約679公尺，將可減少現行匝道與平面車道車流衝突，並紓解復興路與長榮路口東向車流延滯情形。

    交通局局長王銘德表示，因新營交流道現有北上出口右轉匝道緊鄰復興路與長榮路口，致使下高速公路方向的儲車空間不足，且左轉北向復興路的車流比例高達22%以上，時常造成左轉車輛爭道且連跨2個車道的險象，新增的北出匝道將可轉移原匝道約68%的車流，後續將可更有效的調整該路口綠燈時相，降低該整體路口的延滯時間。

    至於新增的高架匝道預計位於復興路中央，交通局表示，距離兩側民宅約有13公尺以上的距離，未來會協調高速公路局妥適規劃落墩數量與位置，降低對沿線住戶與商家的影響。

    交通局表示，後續將由高速公路局執行後續綜合規劃及工程設計與執行等工作，市府也將配合進行平面道路的配套改善措施，持續向中央爭取地方負擔最小化，以減輕財政負擔，並促請高速公路局盡速完成設計、早日動工。

    新營交流道北上出口右轉匝道於長榮復興路口造成的交通瓶頸，可望獲得改善。（圖由南市交通局提供）

    新營交流道北上出口右轉匝道於長榮復興路口造成的交通瓶頸，可望獲得改善。（圖由南市交通局提供）

    國道1號新營交流道交通瓶頸改善計劃經費預估7.34億元。（圖由南市交通局提供）

    國道1號新營交流道交通瓶頸改善計劃經費預估7.34億元。（圖由南市交通局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播