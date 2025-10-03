路怒症發作故意擋道！ 小心3.6萬元飛了

雲林一名計程車司機載客要到虎尾在路上遇到一輛休旅車任意變換車道擋道，警方表示已違規最高可罰3.6萬罰鍰。（計程車司機提供）

一名計程車司機載客行經雲林虎尾縣道158線時，一輛白色轎車疑故意多次任意變換車道擋在前面，又突然減速、煞車，計程車司機考量車上乘客是孕婦，不予理會，事後向虎尾警分局詢問，警方（3）日指出，白色轎車已違反《道路交通處罰條例》，最高可裁罰3.6萬元罰鍰。

計程車司機表示，9月28日下午3點半左右，他在斗南車站載一名孕婦要到虎尾，3點40分行經縣道158線過平和橋，1輛行駛在其右側的白色轎車因為太靠近，他按了一聲喇叭提醒，沒想到白車駕駛即超車開在其前面，他變換車道對方也是變換車道，故意擋在前面，並故意減速、煞車。

請繼續往下閱讀...

計程車司機說，白車行徑讓車上乘客有點緊張及害怕，他一再安撫「沒事，不要害怕」，並盡量與白車保持距離，以免緊急煞車，造成後座乘客身體不適。

對

白色轎車駕駛的行徑，虎尾分局第五組組長楊季樹今（3）日受訪指出，白車駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車，任意以迫近、驟然變換車道方式，迫使他車讓道，或非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，計程車司機可用違規影像檢舉，若違規事實明確及車籍查證無誤，警方將依法逕行舉發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法