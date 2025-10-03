為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮堰塞湖溢流釀災情 國稅局主動調減商家營業稅

    2025/10/03 12:39 記者鄭琪芳／台北報導
    財政部北區國稅局表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，將主動調減查定課徵營業人的營業稅，協助營業人度過難關。（記者鄭琪芳攝）

    財政部北區國稅局表示，樺加沙颱風帶來豪雨，馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉嚴重災情，北區國稅局將主動調減查定課徵營業人的查定銷售額及營業稅額，協助營業人度過難關。

    北區國稅局說明，查定課徵營業人是依核定的銷售額計算營業稅額，每3個月寄發一次繳款書。受馬太鞍溪堰塞湖溢流災情影響，花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災店家營業收入減少，甚至無法營業，為減輕營業人的營業稅負擔，秉持從寬、從速、從優、從簡原則，依「營業稅特種稅額查定辦法」第3條第1項規定，主動調減花蓮縣光復鄉及鳳林鎮、萬榮鄉受影響範圍的查定課徵營業人查定銷售額及營業稅額。

    北區國稅局提醒，花蓮縣除光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災區域外，其它地區查定課徵營業稅營業人，若因此次花蓮災情而無法營業致影響查定銷售額者，也可向國稅局申請扣除未營業日數的查定銷售額及營業稅額，並至該局網站（https://www.ntbna.gov.tw ）「災害損失減免專區」查詢相關資訊及線上申請減免查定營業額。若仍有營業稅相關問題，可撥打免費服務電話「0800-000321」洽詢，或利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

