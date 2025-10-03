上半年台北旅宿餐飲產值佔全台總額3成 較同期增逾34億

台北遠東香格里拉推出「秋隅漫旅 月圓假期」住房專案，凡9月1日至10月31日期間預訂入住，連續兩晚可享八折優惠，並享優惠加購餐飲抵用金。（台北遠東香格里拉提供）

根據財政部統計資料，今年1至6月，台北市餐飲及旅宿業產值達新台幣1540億元，穩居全國第一。北市觀光傳播局指出，數據顯示台北市平均產值與消費力也持續領先全國，下半年是旅遊旺季，北市旅宿業者把握中秋、國慶等節慶連假，推出各項優惠，而下半年北市府也將舉辦大型觀光活動，包括「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「跨年晚會」等，進一步延續觀光熱潮。

觀傳局指出，根據財政部資料，今年上半年北市餐飲及旅宿業產值約占全台總額3成，較去年同期增加超過34億元，其中6月份的餐飲與住宿業銷售額就高達493億元，是第2名縣市的2倍多，隨著台北演唱會經濟發燒，也帶動台北上半年平均住用率高達63.9%，其中觀光旅館平均住用率更達71.3%，皆坐穩六都第一。

觀傳局表示，今年上半年多項大型活動如「台北燈節」、「COMPUTEX台北國際電腦展」等，吸引許多國內外旅客來台北，尤其許多國際科技巨擘來台參展，不僅提升台北市國際能見度，也帶動飯店住房需求。此外，上半年北市舉辦超過230場演唱會，來自各地粉絲湧入台北追星，創造至少41億元觀光產值；在台北大巨蛋舉辦演唱會期間，也推升周邊信義、大安、松山等區旅宿業的成長，住房率更一度突破9成。

晶華酒店指出，疫情過後，國際商務旅客持續回流，許多大型展會與國際會議選擇在台北舉辦，而市府舉辦的大稻埕夏日節煙火秀、國際餐廳週等活動，也成為絕佳的城市行銷素材，不僅吸引國內外旅客，更有助提升住房率。

展望下半年，台北市旅宿業者接連推出應景專案迎接中秋與國慶連假，圓山大飯店規劃10月4日至5日舉辦「覓月．圓山夜」中秋音樂烤肉饗宴，讓旅客在月光與音樂中輕鬆享受節慶氛圍；台北遠東香格里拉則祭出續住享8折優惠，並可用優惠價加購餐飲。此外，台北凱撒大飯店、松山意舍酒店、亞都麗緻大飯店也推出中秋禮盒與住宿組合，透過豐富多樣的專案，提供旅客更多元化的選擇。

松山意舍酒店推出「意起賞月住宿專案」，每房贈送一份好吃又好玩的「意舍中秋燈籠禮盒」。（北市觀傳局提供）

