10/5世界教師日 全教總籲教育部接軌國際、改善教師待遇

10月5日是世界教師節，全教總理事長侯俊良（右二）今開記者會呼籲接軌國際，立委郭昱晴（左一）、林宜瑾（左二）及劉書彬（右一）出席表達支持。（記者林曉雲攝）

10月5日是世界教師日，近年各國也多面臨師資短缺、教師過勞等嚴峻挑戰，聯合國教科文組織（UNESCO）及國際教育組織（EI）均呼籲各國政府應立即改善教師工作條件、提升薪資待遇、減輕行政負擔。全國教師工會總聯合會（全教總）今（3）日開記者會，要求教育部接軌國際，改善教師工作條件應成為教育治理核心工作。

全教總去年遠赴阿根廷參加國際教育組織（EI）第10屆世界大會，成員涵蓋175個國家地區、400多個會員工會，會員總數達3200萬人，讓世界看到台灣。



全教總理事長侯俊良表示，多國政府致力於提升教師待遇，但我國最低工資連10漲、明年調幅3.18%，行政院卻拍板定案公教人員明年不加薪，政府應該要「破除黑箱、開放參與、建立制度」主動為教師加薪，也呼籲立法院盡速完成薪資審議法制化進程，建立能明確因應通貨膨脹，足以吸引優秀人才任教職之待遇調整機制。

此外，侯俊良指出，自2022年立法院三讀通過，要求政府應依據精算報告撥補退撫基金之新舊制財務缺口以來，行政院已連續3年撥補金額不足，為確保基金永續運作，政府應依第9次精算結果，自今年至2034年分10年進行撥補，公教人員每年應分別撥補201億元及136億元，並呼籲朝野立委共同監督政府儘速落實撥補，並應補足自去年起撥補不足之差額。

而為落實總統賴清德「建構健康台灣」政策願景，全教總主張「教師身心調適假」應獨立、有別於事假，請假規則明定課務排代。侯俊良指出，教師普遍面臨繁重工作負擔與心理壓力，各級學校教師每年應享有3至5天身心調適假，並納入法規保障。

侯俊良強調，教師荒的背後是教師待遇停滯、工作條件持續惡化的必然結果，瑞典教師工會也提出唯有行政減量或增加行政人力，將專業教學時間還給教師，國家教育品質才得以維繫。立委林宜瑾、郭昱晴及劉書彬均出席記者會表達支持。

10月5日是世界教師日，全教總去年遠赴阿根廷參加全球最大的教師工會聯盟EI（國際教育組織）第10屆世界大會，讓台灣接軌世界。（取自全教總副秘書長李雅菁臉書）

