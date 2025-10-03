儲備高雄客艙組員 台灣虎航招募第2批

台灣虎航今（3）日宣布將招募客艙組員。（圖由台灣虎航提供）

台灣虎航自今年初首度移師高雄進行客艙組員招募後，今天（3日）再宣布將進行招募第2批的高雄客艙組員，招募時間為10月6日凌晨00:01起至2025年10月19日晚間23:59止。

台灣虎航現行高雄出發的國際航線共計12條，分別飛往日本、韓國、澳門及越南，配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才，全面提升飛航服務內容。

台灣虎航表示，客艙組員的招募時間為10月6日凌晨00:01起至10月19日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2025年11月8日進行初試；2025年11月15日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年第1季進行報到並訓練。

台灣虎航表示，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「儲備高雄客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行及yes123求職網查看相關職務。

