中秋連假首日基隆老鷹嘉年華登場 明下午1點起交管

基隆海洋老鷹嘉年華4日下午2點登場。（記者盧賢秀攝）

中秋連假首日，基隆市「海洋老鷹嘉年華遊行活動」登場，從下午1點到4點開始，市區重要道路實施交通管制，民眾提前改道或搭乘大眾運輸系統。

基隆市文化觀光局指出，今年表演隊伍有50隊，今年還邀請到日本海兄弟森巴鼓隊及沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際隊伍，參加踩街遊行，踩街隊伍從下午2時由國門廣場（火車站與轉運站前）出發，經港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路、仁二路、忠一路再回到國門廣場。街道上除了熱情森巴女郎和鼓隊表演，也擠滿了來自各地的民眾。

請繼續往下閱讀...

文觀局與交通隊表示，交通管制從明天下午1點至4點，管制範圍從中山一路以東、忠二路及仁四路以北、愛五路以西、仁一路以南、海洋廣場以南，所有車輛禁止進出，東岸高架橋及西岸高架橋則不管制；仁五路管制時段禁止左轉愛三路。

此外東岸停車場、愛二路路邊停車格、火車站南站停車場、東岸高架橋下機車停車場等，都會受影響。相關資訊請上基隆文化觀光局官網查詢。

基隆海洋老鷹嘉年華4日下午2點登場。（記者盧賢秀攝）

基隆海洋老鷹嘉年華4日下午2點登場，市區道路下午1點開始封街。（文化觀光局提供）

基隆海洋老鷹嘉年華4日下午2點登場，市區道路下午1點開始封街。（文化觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法