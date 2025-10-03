為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖災害花縣府募款4700萬 每戶5萬慰助金亂象多

    2025/10/03 12:46 記者花孟璟／花蓮報導
    光復鄉大安村原本公布只有80幾戶有資格，昨晚間才臨時公布，全村300戶都可以領，今天早上大排長龍。（記者花孟璟攝）

    光復鄉大安村原本公布只有80幾戶有資格，昨晚間才臨時公布，全村300戶都可以領，今天早上大排長龍。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖災害花蓮縣府的募款專戶收到4700多萬元，花蓮縣政府今天早上9點起發慰助金每戶5萬元，但爭議亂象多，從前一天只發給保全戶引起抗議，昨晚才擴大到全部設籍的戶數；發放現場也發生插隊爭議，讓一早排隊的阿公氣得大罵「我家還沒清完、我很忙」，先排隊卻不能先領，縣府怎麼搞的！

    縣府5萬元慰助金今天上午9點開始發放，但昨天都還沒發放，災民群組已炸鍋罵翻！原來5萬元發放對象及資格，縣府最初只給堰塞湖3鄉鎮12村里的「保全戶」，也就是最初劃定的堰塞湖災區計1802戶，引發災民抗議！

    例如光復鄉大安村全村都被水淹、但全村只發給84戶保全戶，大華村發給541戶，但大華村15至17鄰也淹水，卻因位於鐵路西側沒列發放範圍，被Fata'an部落自救會抗議！大安村還有村民氣得說「該不會是因為與議長張峻都住大安村，縣府才會刻意扣錢不給發。

    縣府直到昨晚8點才宣布，光復鄉大平村、大安村、大同村、大馬村、大華村、東富村、西富村、北富村全部設籍戶數；以及光復鄉大全村、大進村、鳳林鎮長橋里及萬榮鄉明利村的保全戶，共3700戶都有領取資格。

    縣府社會處強調，絕對沒有刻意少算，如有劃定範圍外的民眾受災，可拍照片向村幹事說明造冊後也可領取。

    花蓮光復鄉縣府發5萬，但直到昨天傳出的發放戶數都只有1800戶，引起鄉民抗議，部落自救會還氣到要開記者會，直到縣府宣布擴大發放範圍，記者會才取消。（記者花孟璟攝）

    花蓮光復鄉縣府發5萬，但直到昨天傳出的發放戶數都只有1800戶，引起鄉民抗議，部落自救會還氣到要開記者會，直到縣府宣布擴大發放範圍，記者會才取消。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播