馬太鞍堰塞湖災害花縣府募款4700萬 每戶5萬慰助金亂象多

光復鄉大安村原本公布只有80幾戶有資格，昨晚間才臨時公布，全村300戶都可以領，今天早上大排長龍。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖災害花蓮縣府的募款專戶收到4700多萬元，花蓮縣政府今天早上9點起發慰助金每戶5萬元，但爭議亂象多，從前一天只發給保全戶引起抗議，昨晚才擴大到全部設籍的戶數；發放現場也發生插隊爭議，讓一早排隊的阿公氣得大罵「我家還沒清完、我很忙」，先排隊卻不能先領，縣府怎麼搞的！

縣府5萬元慰助金今天上午9點開始發放，但昨天都還沒發放，災民群組已炸鍋罵翻！原來5萬元發放對象及資格，縣府最初只給堰塞湖3鄉鎮12村里的「保全戶」，也就是最初劃定的堰塞湖災區計1802戶，引發災民抗議！

例如光復鄉大安村全村都被水淹、但全村只發給84戶保全戶，大華村發給541戶，但大華村15至17鄰也淹水，卻因位於鐵路西側沒列發放範圍，被Fata'an部落自救會抗議！大安村還有村民氣得說「該不會是因為與議長張峻都住大安村，縣府才會刻意扣錢不給發。

縣府直到昨晚8點才宣布，光復鄉大平村、大安村、大同村、大馬村、大華村、東富村、西富村、北富村全部設籍戶數；以及光復鄉大全村、大進村、鳳林鎮長橋里及萬榮鄉明利村的保全戶，共3700戶都有領取資格。

縣府社會處強調，絕對沒有刻意少算，如有劃定範圍外的民眾受災，可拍照片向村幹事說明造冊後也可領取。

花蓮光復鄉縣府發5萬，但直到昨天傳出的發放戶數都只有1800戶，引起鄉民抗議，部落自救會還氣到要開記者會，直到縣府宣布擴大發放範圍，記者會才取消。（記者花孟璟攝）

