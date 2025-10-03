回饋師恩 中山工商僑生手作8味月餅

5位僑生自製月餅，感謝鄧師傅餐飲集團扶弱拔尖。（圖由中山工商提供）

鄧師傅餐飲事業中秋節前夕頒發獎學金給5位中山工商餐飲科正規班僑生，僑生為感謝扶弱拔尖，由餐飲科老師協助手作月餅禮盒回贈，8種口味都有各自意涵。

「鄧師傅功夫菜」創立已逾40載，與中山建教合作16年，共同培育200多名學子，廠校特設獎學金鼓勵就讀正規班餐飲科的僑生，每年獎助2位，每人3年，合計12萬元。

中山工商副校長廖家新2日帶著5位僑生前往鄧師傅功夫菜中正店，由鄧師傅餐飲事業創辦人鄧文裕及鄧至佑執行長親自頒發獎學金，並致贈僑生手作月餅禮盒分送給鄧師傅高雄4家店員工。

廖家新表示，8種口味月餅樣樣有特色，例如桃山奶黃細緻溫潤，如家一般的溫柔；芋頭綿密香甜，寓意思念與牽掛；尊爵巧克力濃郁奢華，象徵感謝與尊重；小山園抹茶苦中帶甘，代表歷練與成長。

鄧至佑表示，餐飲業雖是傳統產業，但其特性難以被科技完全取代，技能的累積就如同取得一張張證照，不僅實用，更是終身受用。他說，僑生剛進職場，因語言鬧出笑話，但僑生總能以微笑面對顧客，公司也因此新增多國語言的菜色說明及增設收銀機雙國語言的畫面，提升服務效率也讓品牌形象更加國際化。

印尼籍蘇瑟詩的外公經營中菜餐廳，與弟弟來台圓夢。她說，剛來台時中文不佳，感謝鄧師傅前輩的提攜，學會許多料理，3年已順利考取4張丙級技術證照，未來回國計畫與母親開設烘焙坊或西餐廳。緬甸籍的耿林究說，3年12萬的獎學金，在緬甸已能購置1輛汽車，對學業和生活都有很大幫助。

僑生贈送自製月餅給鄧文裕，表達感恩並祝福秋節愉快。（圖由中山工商提供）

鄧師傅餐飲集團創辦人鄧文裕頒贈獎學金，勉勵正規班僑生學習專業技藝。（圖由中山工商提供）

