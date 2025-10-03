三峽美人樹盛裝綻放 粉紅秘境浪漫到11月

因花期期間掉落花瓣較多，提醒民眾在賞花之餘留意腳步。（記者翁聿煌攝）

涼爽秋日正是出遊好時機！位於新北市三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延1公里的粉紅花海正進入最佳觀賞期，花期可至11月，吸引許多民眾慕名前來拍照打卡，新北市水利局邀請大家一同來三峽河畔散步、騎單車，感受美人樹的浪漫風采，把握花期捕捉這難得的浪漫秋景。

水利局長宋德仁表示，美人樹又稱「美人櫻」，以淡粉紅至洋紅色花瓣覆蓋枝頭，近花蕊處還帶有微妙的「牛奶白」色澤，五瓣裂片宛如秋日櫻花，與藍天白雲、綠葉相輝映，在光線下尤其迷人，每到花季，粉紅花瓣隨風飄落，鋪滿河岸步道，形成一條夢幻的粉紅地毯，令人驚艷。

宋德仁表示，美人樹位於三峽河右岸安溪里的堤頂步道，數量約100多棵，目前花況已近7成，整體花期預估持續至11月，除了美人樹大道，三峽河畔步道也串聯了許多特色景點，例如三峽老街、清水祖師廟、歷史文物館等，非常適合規劃半日遊，民眾可以到老街品嚐在地美食，再散步至河畔步道欣賞美人樹，體驗三峽豐富的人文與自然風光。

水利局提醒，因花期期間掉落花瓣較多，除了將加強步道清潔與花瓣清理外，也提醒民眾在賞花之餘留意腳步，避免滑倒，另美人樹枝幹生有小刺瘤，請民眾賞花時保持安全距離，避免不慎接觸造成傷害。

民眾開車前往，可用導航搜尋三峽安溪路河堤步道前往步道入口，或建議可搭乘捷運至永寧站，轉乘公車705公車搭到安溪國中，步行約5分鐘、706公車搭至礁溪里步行約10分鐘，916公車搭至三峽老街（民生街）步行約15分鐘。

宛如秋日櫻花的美人樹，與藍天綠葉相輝映。（記者翁聿煌攝）

