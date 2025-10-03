為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三峽美人樹盛裝綻放 粉紅秘境浪漫到11月

    2025/10/03 12:09 記者翁聿煌／新北報導
    因花期期間掉落花瓣較多，提醒民眾在賞花之餘留意腳步。（記者翁聿煌攝）

    因花期期間掉落花瓣較多，提醒民眾在賞花之餘留意腳步。（記者翁聿煌攝）

    涼爽秋日正是出遊好時機！位於新北市三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延1公里的粉紅花海正進入最佳觀賞期，花期可至11月，吸引許多民眾慕名前來拍照打卡，新北市水利局邀請大家一同來三峽河畔散步、騎單車，感受美人樹的浪漫風采，把握花期捕捉這難得的浪漫秋景。

    水利局長宋德仁表示，美人樹又稱「美人櫻」，以淡粉紅至洋紅色花瓣覆蓋枝頭，近花蕊處還帶有微妙的「牛奶白」色澤，五瓣裂片宛如秋日櫻花，與藍天白雲、綠葉相輝映，在光線下尤其迷人，每到花季，粉紅花瓣隨風飄落，鋪滿河岸步道，形成一條夢幻的粉紅地毯，令人驚艷。

    宋德仁表示，美人樹位於三峽河右岸安溪里的堤頂步道，數量約100多棵，目前花況已近7成，整體花期預估持續至11月，除了美人樹大道，三峽河畔步道也串聯了許多特色景點，例如三峽老街、清水祖師廟、歷史文物館等，非常適合規劃半日遊，民眾可以到老街品嚐在地美食，再散步至河畔步道欣賞美人樹，體驗三峽豐富的人文與自然風光。

    水利局提醒，因花期期間掉落花瓣較多，除了將加強步道清潔與花瓣清理外，也提醒民眾在賞花之餘留意腳步，避免滑倒，另美人樹枝幹生有小刺瘤，請民眾賞花時保持安全距離，避免不慎接觸造成傷害。

    民眾開車前往，可用導航搜尋三峽安溪路河堤步道前往步道入口，或建議可搭乘捷運至永寧站，轉乘公車705公車搭到安溪國中，步行約5分鐘、706公車搭至礁溪里步行約10分鐘，916公車搭至三峽老街（民生街）步行約15分鐘。

    宛如秋日櫻花的美人樹，與藍天綠葉相輝映。（記者翁聿煌攝）

    宛如秋日櫻花的美人樹，與藍天綠葉相輝映。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播