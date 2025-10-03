中秋、國慶連假分散國道車流 警署公布相關規劃資訊

警員疏導交通。（記者邱俊福翻攝）

今年10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，警政署預料各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動之人（車）潮，為維護交通順暢與民眾行車安全，已要求各警察機關就轄內觀光遊憩景點、遊樂園區、各項節慶活動會場及易壅塞路段，期前妥適規劃交通疏導勤務，配合交通主管機關疏導管制措施，加強突發路況處置，避免造成交通壅塞及民眾擁擠之情形。

警政署表示，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃10月4日至6日、10月10日至12日，期間每日0時至5時國道全線暫停收費，另國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折的收費措施。

請繼續往下閱讀...

另外，今年國慶焰火將於10月10日在南投縣貓羅溪畔施放，周邊道路於當日中午12時起實施交通管制，直至24時結束，南投縣政府已規劃接駁搭乘路線，民眾可多加利用前往。

警政署提醒，連續假期間與家人朋友相聚，餐敘飲酒機會增加，呼籲酒後不開車，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施，確保生命與財產安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法